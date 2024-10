Rosamaria Murtinho divide foto rara com o marido, Mauro Mendonça, e os filhos

A atriz Rosamaria Murtinho celebrou o aniversário de 92 anos ao lado da família em um jantar especial: 'Festejando'

A atriz Rosamaria Murtinho usou as redes sociais para compartilhar com o público uma foto para lá de especial ao lado da família. Na noite de quinta-feira, 24, a artista celebrou seu aniversário de 92 anos em um jantar com o marido, o ator Mauro Mendonça, e dois filhos do casal, Rodrigo e João Paulo.

Por meio de seu Instagram oficial, Rosamaria compartilhou o clique inédito do quarteto reunido. Esbanjando elegância e alegria, a veterana não poupou sorrisos ao posar para a câmera.

"Com a família festejando meus 92 anos", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários, diversos famosos e admiradores deixaram mensagens de felicitações à aniversariante do dia.

"Felicidades Rosinha!!! Muita saúde e paz!!!", declarou a atriz Lavínia Vlasak. "Viva você, bela atriz", disse Regiane Alves. "Felicidades!!!!! Muita saúde, amor e festa!!! Viva!!!!!", desejou Ana Beatriz Nogueira. "É muito amor numa foto só! Parabéns!", encantou-se uma internauta.

Além do ator Rodrigo e do músico João Paulo, Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça também são pais do diretor Mauro Mendonça Filho. Os dois estão juntos há 65 anos.

Vale lembrar que o último trabalho da veterana nas novelas foi em 2019, quando atuou em 'A Dona do Pedaço', na TV Globo. Mauro Mendonça, por sua vez, está afastado das telinhas desde 'Êta Mundo Bom!', exibida em 2016 na emissora.

Rosamaria Murtinho comemora estar ativa aos 92 anos

Considerada uma das damas da televisão brasileira, Rosamaria Murtinho completou 92 anos na quinta-feira, 24. A artista celebrou a data com muita disposição e alegria de viver.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessa que teve muita sorte na vida, que sente saudade da telinha e comemora estar ativa com trabalhos em filmes. Rosamaria, que adora comemorar aniversário desde criança, conta que, este ano, estará focada nas gravações de um filme; confira o bate-papo completo com a veterana!

