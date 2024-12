Ronaldinho Gaúcho faz primeira aparição após notícia de que será avô: 'Na área'

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, que está em Dubai, reagiu à notícia de que será avô; seu filho espera o primeiro herdeiro

A família de Ronaldinho Gaúcho está crescendo! O ex-jogador de futebol usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 3, para celebrar a notícia de que será avô. Seu filho, o também atleta João Mendes de Assis Moreira, espera o primeiro herdeiro com a namorada, Giovanna Buscacio.

Animado com a novidade, o famoso fez questão de comemorar a vinda do novo membro da família. Em seus stories no Instagram, Ronaldinho, que está em Dubai, nos Emirados Árabes, publicou a primeira foto com seu novo título: "Se prepara, Dubai, o vovô está na área!", brincou ele na legenda.

Em seguida, o ex-jogador compartilhou um vídeo onde aparece tomando um drink e desejando saúde. A notícia da gestação foi revelada publicamente pela nora de Ronaldinho na segunda-feira, 2. "16 semanas e contando", declarou Giovanna Buscacio, na ocasião.

Vale lembrar que Giovanna é irmã da atriz Giullia Buscacio, que já fez várias novelas na Globo. Atualmente, João Mendes de Assis Moreira mora na Inglaterra para jogar pelo time Burnley Football Club.

O namoro de João e Giovanna começou em setembro de 2022. Os dois esbanjam romantismo nas redes sociais. Sempre que estão juntos, eles mostram fotos e vídeos trocando carinhos e também trocam declarações de amor nos comentários do Instagram.

