Rock in Rio: Famosos foram barrados em área Vip. Entenda!

Mariah Carey deu ordem para barrar os famosos brasileiros em área privilegiada de seu show. Entenda o que aconteceu

A última noite de shows no Rock in Rio teve um momento inusitado para os famosos. As celebridades que estavam no local tentaram entrar em uma área vip e reservada para assistirem ao show da cantora Mariah Carey, mas foram barrados.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Carey não deu autorização para que os famosos brasileiros assistissem ao seu show em uma área privilegiada na frente do palco. Assim, celebridades como Juliana Paes, Juliette e Dani Calabresa, tiveram que ir para o meio da multidão para que pudessem assistir ao show de longe.

Alguns famosos foram para a plateia, mas outros foram para um camarote conhecido como Vipão, onde ficaram durante o show.

Look ousado de Leticia Colin

A atriz Leticia Colin marcou presença no último dia do Rock in Rio 2024 neste domingo, 22, e surgiu com look poderoso. A estrela esbanjou sensualidade ao surgir com um look fininho.

Leticia surgiu no festival de música com um top fininho, feito com gravatas, e quase mostrou demais. Ela deixou à mostra suas curvas impecáveis ao completar o look ousado com calça justa.

Atualmente, a artista está solteira e se prepara para mais um trabalho na TV. Ela está no elenco da novela Garota do Momento, próxima trama das 6 da Globo.