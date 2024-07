Rico Melquiades sofre acidente no Chile e mostra dedo machucado

Rico Melquiades sofreu um acidente no Chile e precisou ir para o hospital. O famoso ainda fez questão de mostrar o seu dedo machucado

Atualmente, Rico Melquiades está curtindo uns dias no Chile. Porém, o influenciador digital passou um baita perrengue nesta segunda-feira, 22.

Enquanto se divertia em uma pista de esqui, Rico Melquiades escorregou e sofreu um acidente. "Deslizei no gelo e caí por cima do dedo machucado. Estou indo para enfermaria daqui. Estou esperando o socorro vir me pegar", disse ele em seu Instagram Stories.

Em outro vídeo, Rico apareceu conversando com uma atendente, que forneceu o preço da consulta. "Ela me cobrou 100 dólares. Desisti na hora", escreveu ele, o valor equivale a mais de R$ 500 reais. O famoso ainda afirmou que esse era apenas o preço da consulta, qualquer outro material que fosse usado no momento seria pago à parte.

Em seguida, o famoso postou uma foto de seu dedo, que está aparentemente bem machucado. No entanto, felizmente, o acidente não parece ter sido muito grave.

Expulso da Igreja

O vencedor do reality show A Fazenda e influenciador digital Rico Melquiades usou suas redes sociais para revelar uma situação bastante inusitada que viveu quando era mais jovem. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories de seu Instagram, o humorista recordou o dia no qual foi expulso da igreja.

“Minha religião é evangélica. Eu não frequento a igreja hoje em dia, mas meus seguidores raízes sabem que eu já fui evangélico. Fui para a igreja batista, e eu fui expulso porque estava paquerando o pastor, mas enfim, minha religião é evangélica e eu amo a doutrina. Nada contra outras religiões”, contou o influenciador.

Ao ser questionado sobre a vontade de ser pai, o humorista garantiu que tem esse desejo: “Sim, pretendo ter um filho só. Vou adotar, né? Vou adotar, só não sei quando ainda, mas quero. Está nos meus planos”, revelou ele para os seus seguidores.