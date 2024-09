Reynaldo Gianecchini surge com novo visual nas redes sociais

O ator Reynaldo Gianecchini surpreendeu seus seguidores ao surgir com um novo visual nas redes sociais. O artista apostou nos cabelos platinados

Em suas redes sociais, Reynaldo Gianecchini sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 10, o ator surpreendeu os internautas ao surgir com um visual diferentão. O artista apostou nos fios platinados e recebeu elogios dos fãs. Na legenda, Reynaldo colocou apenas no nome do profissional responsável pela mudança.

"O homem fica lindo de qualquer jeito né", escreveu uma internauta. "Maravilhoso ainda mais, gente do céu", escreveu outra. "Já é lindo, pode fazer nada que fica ainda mais", elogiou mais uma. "Maravilhoso de qualquer maneira", comentou uma quarta pessoa.

Participação em A Fazenda

Recentemente, Reynaldo Gianecchini rompeu o silêncio sobre os rumores de sua possível participação em A Fazenda 16. Em suas redes sociais, o ator contou que ficou curioso para descobrir sobre a origem das especulações e negou estar prestes a se juntar ao elenco da nova temporada do reality show da Record.

Por meio dos stories do Instagram, Reynaldo gravou um vídeo para desmentir os boatos sobre seu suposto confinamento: “Eu fico sempre curioso para saber como é que nasce um boato, né? Alguém que um dia acorda e fala vou criar uma fake news e vou começar a espalhar isso aí. Isso tudo para dizer que não eu não vou estar em ‘A Fazenda’”; iniciou.

Na sequência, Giane contou que nunca recebeu o convite para participar da atração e demonstrou não ter interesse em ficar confinado no reality show rural: “Nunca foi cogitado essa hipótese, nunca chegou a mim nenhum convite e nunca pensei em fazer esse reality. Que louco, né?”, ele refletiu sobre os rumores recentes.

Por fim, Reynaldo brincou dizendo que gravar o vídeo para negar os rumores parecia até sem fundamento, já que ele não recebeu nenhum convite. "Mas está tudo certo, só para comentar", acrescentou o ator. Vale lembrar que os rumores começaram depois que o perfil no X, antigo Twitter, teria vazado uma suposta lista de participantes do programa.