Fora da TV, Ananda Apple cita momento difícil: 'Dependo das minhas filhas'

A jornalista Ananda Apple conta que passou por operação nos tendões do ombro e do braço esquerdo e ficou com os movimentos limitados

A jornalista Ananda Apple usou as redes sociais para interagir com os seguidores e justificar seu afastamento de um pouco mais de dois meses da televisão. A profissional de 63 anos, uma das mais experientes repórteres da TV Globo, retomou as gravações do Quadro Verde, com dicas de paisagismo e ecologia, após um período afastada do trabalho.

"Há pouco mais de dois meses saí em licença médica para fazer uma cirurgia nos tendões do ombro e braço esquerdo. De lá pra cá, tipoia e fisioterapia para recuperar os movimentos.", iniciou.

"Fiz fisioterapia praticamente todos os dias e é um cuidado que tenho que continuar. Os movimentos completos só terei a partir de uns seis meses. Ainda não consigo levantar o braço, nem levá-los para trás. Para algumas coisas, ainda dependo da ajuda das minhas filhas", disse a comunicadora, mãe das gêmeas Céo e Liz, 22 anos.

View this post on Instagram A post shared by Ananda Apple (@anandaappleoficial)

O retorno ao trabalho aconteceu no dia 18 de novembro. "O que conquistei, até agora, me permite voltar a trabalhar. A volta ao trabalho vai ser boa para mim, a gente distrai da dor e se sente produtiva. Voltar a ser útil, produtiva e poderei fazer as pautas especiais de fim de ano, o Quadro Verde, fazer o que eu gosto... Estou bem feliz por isso."

Sobre a jornalista

Ananda Apple, repórter da TV Globo, revelou em suas redes sociais que tem um medo extremo que afeta a sua profissão. A jornalista contou que tem fobia de aviões e que sofreu ao ter que cobrir a queda de um cargueiro da Transbrasil em Guarulhos, São Paulo, em 1989.

A confissão aconteceu quando Ananda foi prestar uma homenagem ao produtor Ronaldo Paschoa em seu perfil no Instagram. Ela contou que eles ficaram próximos por causa de uma série de 2019 do Bom Dia São Paulo, que reconstituiu os 30 anos do acidente.