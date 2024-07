Regis Danese revela evolução de Camila Campos: ‘Imunidade está boa para realização do parto’

Em entrevista à CARAS Brasil, Regis Danese fala da cantora gospel Camila Campos, disgnosticada com câncer de mama em meio à gestação de sete meses

A cantora gospel Camila Campos (29) descobriu que está com câncer de mama em meio à gestação de sua segunda filha, que vai se chamar Sophia. A artista, que é casada com o ex-jogador de futebol Leo Zagueiro (36), ídolo do Cruzeiro, revelou, nesta quarta-feira, 24, por meio das redes sociais, que a doença se espalhou para os ossos. Regis Danese (51), ícone da música gospel no País, falou com a CARAS Brasil sobre o momento delicado que a amiga enfrenta.

Grávida de sete meses, Camila segue internada em um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Na última terça-feira, 23, recebeu a visita de Danese. “Ficamos felizes ao ver a Camila bem. Ela estava alegre, feliz e confiante. Louvamos a Deus, oramos e levamos a ela uma mensagem de fé e esperança. O esposo Leo, sempre ao seu lado. A médica que cuida dela está muito confiante”, conta.

O cantor ainda revela uma boa notícia. “A informação que nos alegrou foi que os leucócitos subiram significativamente sem o uso de medicamentos, e agora a imunidade está boa para realização do parto e o nascimento da tão esperada Sophia”, comemora Danese. “Amamos essa família: Camila, Leo, Bela (primogênita do casal) e Sophia. A vitória deles é nossa vitória também! Vamos continuar orando e crendo que Deus pode fazer um milagre na vida da Camila”, acrescenta o artista.

‘NÃO TEM SIDO FÁCIL’

Nesta quarta-feira, Leo Zagueiro usou o Instagram para fazer um desabafo. Na legenda de uma foto em que aparece ao lado de Camila, que está deitada no quarto do hospital, e da filha Bela, ele escreveu: “Esses últimos dias, confesso, não têm sido fácil, em meio a tantos processos e diagnósticos que jamais esperaríamos. Mas ver tantas mensagens de apoio e orações feitas, têm fortalecido nossos corações, nossa fé e muitas vezes nos colocado de pé. Muito obrigado! Sem palavras! Ainda assim cremos em um Deus que estabelece todas as estações das nossas vidas e os planos dele são inimagináveis. Decidimos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Léo (@leozagueiro)

‘PRECISO MUITO DA ORAÇÃO DE VOCÊS’

Na última terça-feira, 23, Camila revelou aos fãs que tinha sido diagnosticada com um câncer. “Não, não é um novo corte de cabelo! Há alguns dias, entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno”, diz.

“Hoje, estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos. Mas vou organizando devagarzinho com a ajuda de Cristo. Apesar de tudo, sigo CRENDO NO PODER DO SANGUE DE JESUS! Mas preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida!”, continuou.

Depois, ela pede muita oração. “Orem por mim, minha bebê no meu ventre Sofia, e ainda minha primogênita Bela e meu marido. Precisamos da intercessão de vocês! O cabelinho já está pouquinho porque já iniciamos o tratamento, e ele vai continuar caindo até eu ficar carequinha. Mas sei que cada fio que cai da minha cabeça será pra glória de Deus e como assim como o 2º vinho foi melhor que o primeiro, eu creio que até meu cabelinho vai ressurgir melhor! Eu creio em milagres, eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da oração”, finaliza Camila.