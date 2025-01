Rafa Kalimann curte clima romântico com Nattan em Portugal

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann emocionou os fãs ao se declarar para Nattan com um vídeo romântico nas redes sociais: "Lar"

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann está aproveitando uma viagem em Portugal ao lado do namorado, o cantor Nattanzinho. Nesta quinta-feira, 9, ela encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo no Instagram com registros dos momentos especiais do casal durante passeios por Lisboa e Cascais.

Ao som da música Home, de Matthew Hall, o registro incluiu cenas românticas, como um buquê de flores que ela recebeu do namorado. O casal também celebrou as festas de fim de ano juntos, reforçando a sintonia entre eles.

"Lar" escreveu a apresentadora e ex-BBB.

Nos comentários, não faltaram elogios ao casal. "Que vídeo lindo", disse uma seguidora. "Apaixonada nesse casal", declarou outra. "Toda felicidade do mundo!!! Vocês merecem tudo de melhor", desejou mais uma.

Rafa Kalimann rebate críticas sobre atuação

A atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann falou novamente a respeito das críticas que recebe desde que decidiu seguir carreira nas telinhas. Após uma participação na série 'Rensga Hits!', da Globoplay, a ex-participante do BBB 20 deu vida à vilã Jéssica na novela 'Família É Tudo', exibida em 2024.

Ao longo do folhetim da TV Globo, Rafa se pronunciou algumas vezes a respeito de ataques direcionados a sua atuação. Agora, em entrevista ao programa 'Na Palma da Mari', da CNN Brasil, ela ressaltou seu comprometimento com a carreira de atriz e lamentou a onda de críticas que ainda precisa lidar.

"Eu acho que é legítimo esse questionamento das pessoas. Eu entendo meu privilégio de ter saído com o Big Brother [Brasil 20] com a exposição, então eu conquistei esse espaço e o público que está me acompanhando. Mas eu respeito tanto esse ofício e abracei tanto essa oportunidade, com tanta disciplina, com tanto amor, que eu não aceito que desvalidem [meus méritos] e isso tem que ser levado em consideração", declarou ela.

"Uma coisa é se eu estivesse ali por pura vaidade, fazendo isso por qualquer outro estímulo que não fosse a vontade de fazer e realizar o trabalho. Por isso meus colegas me defenderam tanto. Eles viram essa dedicação, disciplina, amor, estudo e respeito que tenho pelo ofício. Eu sou atriz e mereço estar aqui, por muito mérito e estudo", completou Rafa Kalimann.

