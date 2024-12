Quem são os ex-namorados famosos de Rafa Kalimann? Relembre!

Você sabia? Rafa Kalimann já namorou com vários famosos. Veja a lista dos romances dela antes e depois da fama no Big Brother Brasil

A atriz Rafa Kalimann está solteira, mas já possui um ‘currículo' repleto de romances com famosos em seu passado. Que tal relembrar os antigos relacionamentos dela com celebridades? Confira abaixo:

O namoro mais recente de Rafa Kalimann foi com o ator Allan Souza Lima. Os dois iniciaram o romance em novembro de 2023, quando foram flagrados trocando beijos em uma festa. Porém, o relacionamento durante apenas um ano. O rompimento aconteceu em novembro de 2024.

Rafa Kalimann e Allan Souza Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Em 2023, a atriz se relacionou com o empresário Antonio Bernardo Palhares. O namoro durou poucos meses, sendo que começou em março e acabou em setembro.

Antes disso, Kalimann viveu um breve romance com o ator José Loreto. Os dois ficaram juntos por seis meses em 2022, mas o romance terminou em janeiro de 2023.

A artista também foi apontada como affair do ator João Vicente de Castro e do jogador de vôlei Bruninho. No entanto, ela não assumiu publicamente nenhum dos dois relacionamentos, mas os rumores diziam que eles viveram breves relações em 2022.

Em 2021, Rafa Kalimann se envolveu com o cantor Daniel Caon. Os dois já se conheciam há alguns anos e namoraram depois da participação dela no BBB 20.

Além disso, vale lembrar que a atriz também já foi casada com um famoso. Em 2014, Rafa começou a namorar com o cantor Rodolffo. Eles ficaram noivos em 2015 e se casaram pouco tempo depois. No entanto, o casamento acabou em 2018.

Rafa Kalimann e Rodolffo - Foto: Reprodução / Instagram

Formação de atriz

Após dividir opiniões sobre a atuação na novela Família É Tudo, da TV Globo, Rafa Kalimann se abriu sobre o preparo que teve antes de estrear como atriz na programação da emissora. Em entrevista ao programa Encontro, a influenciadora reforçou que possui um diploma em atuação e que tem conhecimento de longa data da área.

"Eu sou atriz e acho muito importante falar sobre isso, porque tem essa dificuldade das pessoas entenderem isso. Faço teatro desde os 11 anos e, claro, a internet, o 'Big Brother' abriram muitas portas para mim", reconheceu a artista.

