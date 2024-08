Previsão? Key Alves sonhou com queda de aeronave dias antes do acidente

Jogadora de vôlei e ex-BBB, Key Alves ‘previu’ acidente com aeronave dias antes de tragédia em Vinhedo: "Sensação estranha"

A jogadora de vôlei Key Alves parece ter previsto o acidente aéreo que aconteceu na última sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. No último dia 3, a também ex-BBB usou as redes sociais para contar que havia sonhado com a queda de um avião.

“Tive um sonho muito esquisito hoje com queda de avião e muitos chinelos vermelhos. O que será que significa? Sensação estranha!!! Vocês já tiveram isso? Acordei chorando.”, escreveu ela no X, antigo Twitter.

Após tomar conhecimento da tragédia, Key voltou às redes sociais, assustada. “Meu Deus, um avião caiu”.

Na sequência, diversos internautas apontaram que a atleta teria previsto o acidente da aeronave, que saía de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino a cidade de São Paulo. “Você sonhou, foi um aviso. Infelizmente, muitos debocharam, mas olha aí. Que Deus cuide de todos e da família”, disse uma seguidora. “Mulher, só lembrei do seu sonho. Misericórdia”, confessou outra. "Toda arrepiada com esse sonho! 'Muitos chinelos vermelhos'.", publicou mais uma em resposta, compartilhando que os paranaenses são conhecidos como pés vermelhos e Key sonhou com chinelos vermelhos.

Tive um sonho muito esquisito hoje com queda de avião e muitos chinelos vermelhos 😢😳🥵 oq será que significa ? Sensação estranha !!! 😐



Vocês já tiveram isso? Acordei chorando. — Key Alves (@keyalvesoficial) August 3, 2024

Você sonhou,foi um aviso,infelizmente muitos debocharam mais olha aí, que Deus cuide de todos e da família — Gildete Maria (@GildeteMaria19) August 9, 2024

Key Alves rebate críticas por não expor namoro com cantor sertanejo

A influenciadora digital e atleta Key Alves usou as redes sociais na quarta-feira, 7, para fazer um sincero desabafo a respeito de sua vida pessoal. Em seus stories no Instagram, a ex-participante do BBB 23, da TV Globo, contou que passou a receber críticas por não expor muito o namoro com o cantor sertanejo Bruno Rosa.

Sem papas na língua, Key explicou que vive uma realidade totalmente diferente do amado e pediu para que o público respeitasse a individualidade de cada um. De acordo com a famosa, o companheiro não é influenciador e, por isso, não aparece muito nas redes sociais. Veja!