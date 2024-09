Padre Patrick lamenta morte de sacerdote Fabrício Rodrigues: 'Não entendo'

Amigo de Fabrício Rodrigues, o padre Patrick publicou uma homenagem em despedida ao religioso, que faleceu aos 29 anos em grave acidente

A morte precoce do padre Fabrício Rodrigues abalou a comunidade católica nesta sexta-feira, 13. O sacerdote faleceu aos 29 anos em Marabá, no Pará, após sofrer um grave acidente de moto.

Por meio das redes sociais, o padre Patrick Fernandes, amigo de Fabrício, publicou uma homenagem em despedida ao religioso. Em seu Instagram oficial, ele compartilhou um texto emocionante lamentando a partida repentina do sacerdote.

"Hoje amanheci com essa notícia tão triste que deixou o coração apertado. Antes mesmo de me levantar me dirigi a Deus e o questionei: Eu não entendo Senhor! Nestes momentos pairam tantas dúvidas que mesmo a fé esmorece", iniciou ele na legenda da postagem.

"Padre Fabricio foi uma pessoa leve, simples e cheio de vida. Ele morou comigo por um tempo, sua presença sempre foi alegre e cheia de Deus e penso que este legado que ele deixou irá permanecer. A certeza da ressurreição é um bálsamo neste momento. Adeus querido amigo, até o céu!", completou padre Patrick.

O religioso ainda acrescentou uma oração nos comentários e fez um pedido aos fiéis: "Rezem pela alma de nosso irmão". Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, Fabrício Rodrigues era bastante ativo na comunidade católica e participava de diversas ações ministeriais.

Segundo informações da polícia local, o padre retornava para casa após serviços ministeriais na Vila Primeiro de Março, entrada do município de São João do Araguaia. Ele teria batido em um cavalo, que estava parado no meio da rodovia BR-230.

Quem era o padre Fabricio Rodrigues?

A fama do padre Fabricio começou em 2020, quando ele viralizou por causa de um vídeo dando risada em uma live. No momento, ele fazia uma missa online quando o músico que o acompanhava arrebentou a corda do violão. Então, o sacerdote não aguentou e caiu na risada.

Depois disso, ele passou a ser seguido por várias pessoas nas redes sociais, chegando a mais de 500 mil seguidores no Instagram. Na web, ele seguiu fazendo vídeos divertidos e sempre influenciando positivamente os fiéis com mensagens de conforto.

Fabricio Rodrigues nasceu em Marabá, no Pará, em 1995. Ele descobriu a sua vocação sacerdotal na infância e passou pelo Seminário da Diocese de Marabá. Ele foi ordenado em 2019 e também estudou Filosofia e Teologia.

