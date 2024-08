No pódio, Atleta chinesa carrega pin da Espanha em homenagem à rival; Entenda

A chinesa He Bingjiao conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas e surpreendeu com a atitude que teve ao homenagear a atleta espanhola Carolina Marín

He Bingjiao, atleta de badminton da China, conquistou a medalha de prata na competição olímpica feminina individual, nesta segunda-feira (5), e surpreendeu torcedores com a atitude que tomou ao conquistar a medalha. Bingjiao subiu ao pódio com um discreto pin (conhecido também como broche) da Espanha em mãos, uma homenagem a sua adversária Carolina Marín, que garantiu o avanço da atleta para a final. Entenda a seguir o motivo.

A chinesa competia com a jogadora da espanha, mas perdia para ela em um placa de 1 set X 0. No entanto, Carolina sofreu fortes dores em decorrência de uma lesão na perna e precisou abandonar a partida, o que garantiu a vaga de Bingjiao na partida final, contra a sul-coreana Se-Young An, que levou o ouro.

Carolina era uma das favoritas a vencer em decorrência da boa performance nesta edição dos Jogos e também pelo desempenho ao longo da carreira como atleta de alto rendimento. Por está razão, o público ficou bastante comovido pelo choro e agonia da jogadora ao sair da partida que marcou sua derrota e ainda mais emocionados pela atitude de Bingjiao.

He Bingjiao é ovacionada dentro e fora de campo

Timidamente, a medalhista de prata segurou o pin com uma das mãos, enquanto segurava a medalha com a outra. Nas redes, internautas elogiaram a jovem: "Fofa demais. Os atletas chineses são tão educados, mesmo que sejam mal tratados por alguns atletas e equipes das Olimpíadas", disparou uma usuária do X. "Mandou muito, querida", elogiou o outro. "Uma atitude linda, isso é o verdadeiro espírito olímpico", escreveu um internauta.

Na final, a atleta se surpreendeu ao ver alguns torcedores espanhóis torcendo por ela. A atleta ficou bastante tímida, mas retribuiu o carinho da torcida, que se vestiu inteiramente com as cores da bandeira da Espanha: "Ganhe, He Bingjao! Vamos, He Bingjiao", diziam os torcedores.