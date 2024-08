Nicolas Prattes abre o coração sobre ausência de familiar: 'Dor cresce'

Após quase três anos, Nicolas Prattes abre o coração sobre perda de familiar muito importante em sua vida e emociona com declaração

O ator Nicolas Prattes acordou nesta quinta-feira, 15, relembrando uma pessoa muito importante em sua vida. Em sua rede social, o protagonista da próxima novela das nove, Mania de Você, desabafou sobre a ausência de sua avó e sobre ela não poder ver seu sonho, de ter um papel tão importante em um horário nobre, realizando-se.

Com vídeos de momentos na praia com dona Maria Prattes, o namorado de Sabrina Sato lamentou a falta que ela faz. Ele então falou sobre sentir muito a sua morte repentina, que aconteceu há quase três anos, e sobre a avó não estar presente em momentos tão importantes.

"Nunca vai passar, a dor cresce com o sentimento de gratidão por ter sido seu neto, você não iria querer ler esse texto, com certeza, sempre quis a gente forte. Mais que o mundo. Hoje eu celebro você um pouquinho mais do que todos os dias, 15/8/1952, data de Maria Prattes. A mulher mais incrível desse mundo. Como que você não vai segurar meu filho no colo? Não vai no meu casamento? Como que você não vai me ver protagonista da novela das 21? A gente sempre falou que isso ia acontecer, a gente tinha certeza. Mês que vem estreia, no mês que você se foi", lamentou sobre ela não poder ver seus sonhos se realizando.

"Sigo mantendo a conversa limpa, não passando por cima de ninguém e olhando nos olhos de cada um, sendo fiel aos meus sentimentos e tomando as escolhas de acordo com aquilo que acredito.

Bupi e lucky estão aqui, com aquela energia que me deixa no chinelo. Eu e @giprattes cuidamos deles direitinho, parece que estamos mais perto de você quando olhamos pra eles também. Me sinto mais responsável por mim, me acolho mais e me respeito mais a cada dia desde sua partida. Mas sei também que você tá aqui, em cada sonho, em cada arrepio caloroso, em cada momento que preciso, te sinto", falou.

Nicolas Prattes então celebrou o dia que seria mais um aniversário dela. "Feliz aniversário, Dona Maria, eu queria muito comer esse pavê de morango que você vai fazer aí em cima hoje, talvez eu faça um por aqui, mas não vai ficar igual ao seu. Te amo infinito e depois", comoveu com a declaração.

