Neta de Benedito Ruy Barbosa detalha estado de saúde do autor: 'Assistência integral'

O autor Benedito Ruy Barbosa se mudou do seu sítio em Sorocaba, onde viveu por décadas, e agora reside com a família na capital. Saiba como ele está

O autorBenedito Ruy Barbosa, que completa 94 anos em abril, se mudou do seu sítio em Sorocaba, onde viveu por décadas, e agora reside com a família na capital. Neta do veterano, a atriz Paula Barbosa, explicou o motivo da decisão e falou sobre o estado de saúde dele em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta sexta-feira, 24.

"Aquele lugar era o sonho da vida dele. Depois que minha avó morreu (em 2014), ele foi ficando muito sozinho. Ele é teimoso, se dependesse dele, ele continuaria morando lá. Na cidade, o acesso a médicos é facilitado. Ele cansou, já não pensa em trabalhar. Segue lúcido, com saúde, mas mais fraquinho. Precisa de assistência integral", detalhou.

A artista também falou sobre a importância do avô para a família. "Além do grande autor, ele sempre foi uma figura muito forte na nossa família, como pai e avô. É difícil vermos que ele precisa agora só descansar e viver a velhice dele bem".

Vale lembrar que Benedito Ruy Barbosa é autor de grandes sucessos da teledramaturgia. Entre eles Pantanal (1990), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996), Sinhá Moça (1986/2006), Cabocla (1979/2004), Velho Chico (2016), entre outras.

Neta de Benedito Ruy Barbosa desabafa sobre carreira de atriz

Em recente entrevista à Caras, Paula Barbosa afirmou que a pressão por ser neta de um dos maiores novelistas brasileiros não lhe afeta mais como no início da carreira. Ela disse que "estudou muito" para que a insegurança não lhe prejudicasse. "No meu primeiro trabalho, quando fiz a Edith, na novela Paraíso, em 2009, senti mais. Era muito nova, muito ansiosa, mas entendo. E meu avô me preparou para esse momento", declarou.

A famosa, que brilhou como a personagem Zefa, no remake da novela Pantanal, na TV Globo, disse que o avô lhe ajudou bastante a superar seus medos: "Graças a ele, eu estudei muito, procurei estar segura para quando chegasse a hora de saber que dava conta, para poder lidar com isso e ir lá mostrar meu trabalho". Leia mais!

