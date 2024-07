Mudou muito? Gracyanne Barbosa surpreende ao resgatar fotos da adolescência

A musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou fotos de quando era mais jovem. Ela aparece mais magra e sem os músculos de hoje

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa aproveitou que quinta-feira é dia de #TBT, hashtag usada nas redes sociais para recordar fotos antigas, e mostrou registros de quando era mais nova. Nas imagens, ela aparece mais magra e ainda não tinha seus músculos de hoje.

"Só perna e bochechas", escreveu ela em uma das fotos. Em outra postagem, ela mostra imagens antigas de ensaio sensual e lembra que sentia vergonha. "Eu morria de vergonha de fazer fotos assim (risos)".

Gracyanne Barbosa na adolescência (Reprodução/Instagram)

Gracyanne celebra aniversário da mãe de Belo com festinha especial

A influenciadora digital e musa fitness organizou uma festinha especial para a ex-sogra, Terezinha Vieira, na noite de quarta-feira, 24, data em que a mãe do cantor Belo completou mais um ano de vida. Gracyanne filmou o momento em que todos aparecem cantando parabéns para ela, que não escondeu a alegria.

No vídeo, é possível notar que a aniversariante do dia ganhou um bolinho com duas velas. "Meu amorzinho. Dia muito especial", escreveu a famosa na legenda da publicação. Vale lembrar que, apesar do fim de seu casamento com Belo, Gracyanne Barbosa possui uma ótima relação com a ex-sogra.

Recentemente, as duas fizeram um passeio juntas e Gracy a chamou de 'sogrinha'. Após especulações de que ela teria reatado com o cantor, ela esclareceu que Terezinha faz parte de sua famíliam independente do fim de seu casamento.

"Convivo com a dona Terezinha há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa, aqui ela sempre encontrará, carinho, atenção, amor e amizade (Não só ela mas toda família)", declarou Gracyanne Barbosa, na oportunidade.

E completou: "Hoje ela tinha umas coisas pra fazer na rua, fui leva-la, conversamos, nos divertimos (ela é muito engraçada e sincera kkkk). Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e pra onde eu for, ela vai".