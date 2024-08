Moacyr Franco demonstrou desejo de propor conversa a Silvio Santos há cinco meses

Cinco meses antes do falecimento de Silvio Santos, Moacyr Franco confessou vontade de propor roda de conversa ao apresentador: "Sinto falta"

Em março deste ano, Moacyr Franco esteve no podcast PodC, comandado por Celso Portiolli, e expressou o desejo de propor uma roda de conversa entre ele, Silvio Santos e Carlos Alberto de Nóbrega. Na última terça-feira, 20, o ator se mostrou abalado ao tomar conhecimento da morte do dono do SBT somente três dias depois, já que estava hospitalizado.

"Sou muito sentimental e fico lembrando que de todo aquele grupo do Sr. Nóbrega (Manoel de Nóbrega), temos Silvio Santos, Carlos Alberto e eu. Acho isso uma coisa muito preciosa, uma coisa que tínhamos que celebrar muito: 'Estamos vivos'. Imagine uma roda de conversa nossa? Lembra disso, lembra daquilo? Sinto uma falta danada disso.", iniciou Moacyr.

O artista está sem contrato com o SBT desde 2017, quando deixou o elenco de A Praça é Nossa, mas confessou que só possui boas lembranças da emissora. "Não tem a menor chance de falar que estou meio assim com o Carlos Alberto. Amo o Carlos Alberto e amo o Silvio. Eles são parte de mim. Quando nasceu o filho de um, a filha do outro, meus filhos... Lembro da Cidinha (primeira esposa de Silvio), do boteco da Cidinha. Sinto falta de conviver", declarou.

Confira o vídeo completo:

Moacyr Franco descobre morte de Silvio Santos após 3 dias

O cantor Moacyr Franco emocionou os internautas ao compartilhar uma bela homenagem a Silvio Santos, falecido no sábado, 17, aos 93 anos. Por meio das redes sociais, o artista revelou que só soube da morte do amigo e apresentador três dias após o ocorrido.

Em seu Instagram oficial, Moacyr publicou um vídeo em uma espécie de carta aberta e contou que estava internado em um hospital quando tudo aconteceu. Por questões de saúde, familiares optaram por não informar a notícia da partida do ícone da TV brasileira.

"Oi, Silvio. Que m*rda, hein? Eu estava internado. Não quiseram que eu soubesse da sua viagem, mas me espantou o número de amigos íntimos que você tinha, que te ensinaram, orientaram, incentivaram. Eu não sabia que você estava indo para tão longe, nem imaginava que você estava tão sozinho", iniciou o artista. Confira a carta completa.