Mileide Mihaile cria força-tarefa após o câncer da mãe: ‘Forma que encontrei de ajudar’

Em entrevista à CARAS Brasil, Mileide Mihaile fala do Bazar Mulher, que será realizado na sexta-feira, 19, em Fortaleza, em prol da luta contra o câncer

A influenciadora digital e ex-FazendaMileide Mihaile (35) tem usado uma das mais difíceis experiências que teve na vida como incentivo para ajudar outras mulheres. Em outubro de 2021, a mãe da empresária, Doralice dos Santos, foi diagnosticada com câncer de útero. Ela passou por tratamento e foi curada. Hoje, a famosa tem se engajado em projetos que dão suporte a quem luta contra a doença. "Forma que encontrei de ajudar", diz.

Na próxima sexta-feira, 19, em Fortaleza, no Ceará, Mileide promove a quinta edição do Bazar Mulher, evento beneficente para ajudar mulheres em tratamento de câncer. Ele seguirá até domingo, 21, no shopping Rio Mar. “Vivi momentos difíceis com a minha mãe, sei na prática o que é passar por isso e como os cuidados intensivos são necessários aos pacientes. Na época, para controlar o câncer, ela passou por sessões de radio, quimio e braquiterapia”, relembra a influenciadora, acrescentando que a renda beneficiará a Associação Nossa Casa, instituição sem fins lucrativos que apoia pacientes com câncer.

A influenciadora também faz um alerta para a importância de outras pessoas ajudarem sempre que puder: “Estou realizando o bazar, mas a associação precisa dessa assistência o ano inteiro. Essa é a minha forma que encontrei de ajudar, falar sobre, trazer em voga esse assunto, para que outras pessoas possam ajudar da forma que acreditam ser possível”.

Doralice dos Santos foi diagnosticada com um tumor no útero em 2022, quando Mileide ainda estava confinada no reality show da Record. Assim que a mãe foi curada, a influenciadora festejou a vitória nas redes sociais.

"Hoje é um dia pra ficar marcado e registrado nas nossas vidas e nesse feed! Dia que saiu os resultados dos exames da minha mãe sem nenhum resquício do câncer que ela enfrentou e venceu! O dia que os médicos olharam e disse a ela pra ir viver sua nova vida e aproveitar muito com esse sorrisão lindo. Eu não sei explicar o quão emocionada estou, o quão feliz e com uma gratidão que não cabe em mim. Só quero agradecer a Deus, as orações de vocês, as pessoas que nos ajudaram e aos médicos que cuidaram tão bem dela!", escreveu ela, na época.