Médico diz que presidente Lula teve 'pequeno sangramento cerebral'

O médico Roberto Kalil atualizou o quadro de saúde do presidente Lula, que sofreu um acidente doméstico neste sábado (19)

Na noite deste último sábado, 19, o presidente Lula, de 78 anos, sofreu um acidente doméstico. Ele caiu em um banheiro no Palácio da Alvorada e precisou dar entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Ao jornal 'O Globo', o seu médico particular, Roberto Kalil, contou que a queda resultou num "pequeno sangramento cerebral", ou, para usar um termo mais técnico, ocorreu uma contusão cerebral hemorrágica.

Ainda segundo profissional, o presidente Lula está liberado para voltar ao trabalho nesta segunda-feira, 21, inclusive no Palácio do Planalto, se preferir. Ele ficará sob observação pelas próximas 72 horas e na próxima terça-feira, 22, passará por novos exames.

Doutor Kalil ainda falou sobre sua decisão de suspender a viagem que o presidente faria para a Rússia, onde participaria de uma reunião de cúpula dos países do Brics. "Qualquer pessoa teria que ter os mesmos cuidados. Independentemente da idade, a viagem teria que ser cancelada", explicou.

Vale dizer que o presidente Lula vai participar da reunião por vídeo. "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração", informou a Presidência da República. "O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", falou a nota.

O boletim médico de Lula

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital", disse o boletim assinado pelos diretores do hospital Rafael Gadia e Luiza Dib.

"Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio", declarou o boletim do Sírio-Libanês.