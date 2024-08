MC Daniel se inspira em rapper e promete pintar o cabelo de rosa; saiba o motivo

Empresário de CJota, MC Daniel revela à CARAS Brasil que fez promessa e se conseguir alcançá-la, vai pintar o cabelo de rosa como o do rapper

O rapper CJota (23), mais conhecido como O Menino do Cabelo Rosa, vai lançar na próxima quinta-feira, 8, a música Ela É Fútil, uma parceria com Veigh (22). E quem está apostando muito no sucesso do novo hit é MC Daniel (25), empresário e amigo do artista. Ele revela à CARAS Brasil que fez uma promessa. “Se bater TOP 1, eu pinto o cabelo de rosa”, afirma o cantor - que mantém como marca registrada as madeixas platinadas -, lançando o desafio que está nas mãos do público.

O lançamento, que contará também com um videoclipe, une três referências do rap e do funk brasileiro na atualidade, resultando em um single musicalmente forte e que retrata a realidade vivida pelos artistas, que também são amigos, nas noites onde buscam diversão.

''A música diz muito sobre o momento que a gente vive à noite, tá ligado? Principalmente às noites de São Paulo, onde a gente não sabe se a mulher é do job ou se ela não é, acaba que fica aquela dúvida na cabeça'', destaca CJota, que recentemente lançou a faixa Olho no Olho, seu primeiro single do próximo álbum, que já acumula mais de 12 milhões de plays.

CJota já cravou a sua marca no TOP 100 Brasil do Spotify. O rapper conquista ampla projeção na cena do rap e ultrapassa 2,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O canal do YouTube do artista conta com mais de 24 milhões de reproduções e o rapper é acompanhado por mais de 400 mil seguidores no Instagram. Já os paulistas MC Daniel e Veigh somam, juntos, mais de 25 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify.