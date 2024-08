Maya Massafera fala de avanço em affair: 'Farei as coisas no meu tempo'

Após revelar um affair com rapaz misterioso, a influenciadora Maya Massafera desabafou sobre a evolução do relacionamento e as inseguranças dela

Maya Massafera abriu o coração para falar sobre o novo affair, nesta sexta-feira (30). Prestes a embarcar para o Festival de Veneza, a influenciadora desabafou com o maquiador dela sobre como o affair, com um rapaz misterioso, tem avançado aos pouquinhos por causa de algumas inseguranças dela e decisões que a ajudam a impor limites.

"A gente já se beijou, a gente já teve 'mãozinha'", explicou ao maquiador em conversa gravada por ela. "Mas, vocês já foram pra cama?", questionou o rapaz. "Não, mas vou te explicar o porquê. Sinto que desde o início da transição, eu tenho que fazer o que os outros querem. Eu estava fazendo tudo antes do tempo, mas, (agora) faço muita terapia e só vou fazer as coisas no meu tempo. Eu não estou preparada para tr*nsar com ninguém ainda. Então, não vou!", revelou a influenciadora.

Ao longo do bate-papo, Maya deu a entender que o romance não é algo muito sério e garantiu que viajará até Veneza para levar a vida como solteira: "A idade não tem nada a ver, porém somos muito diferentes em várias coisas. Por isso, acho que talvez não dê certo. (...) Vou deixar acontecer. Eu deixo acontecer e, enquanto isso, quero estar solteira em Veneza", afirmou a criadora de conteúdo.

O suposto affair de Maya Massafera

Apesar de exibir um pouco da rotina com o novo romance, Maya Massafera preservou a identidade do rapaz. No entanto, o portal LeoDias apontou que o affair misterioso seria Kauã Pereira. O rapaz vive na cidade de São Paulo e nasceu na Penha, Zona Leste da capital.

Apesar de não ser uma pessoa pública, o jovem, de 20 anos, já participou do quadro Rola ou Enrola, do antigo programa do SBT, comandado por Eliana, que agora assumiu um posto de apresentadora na Rede Globo.