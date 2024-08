Após rumores de que estaria negociando com Davi Brito, o marido de Simone Mendes, Kaká Diniz, usou as redes sociais para rebater informação

Neste sábado, 10, o marido de Simone Mendes, Kaká Diniz, usou as redes sociais para esclarecer os rumores de que estaria negociando com o campeão do BBB 24, Davi Brito, sobre tê-lo em sua agência de influenciadores. A informação repercutiu na web na última semana.

Nos Stories do instagram, ele, que é um dos sócios da NonStop Produções, responsável por cuidar da carreira de influenciadores digitais, confessou que ficou revoltado com notícias falsas que estavam circulando na internet.

“Eu fico impressionado como a mente fértil da mídia, parte da mídia, não posso generalizar”, iniciou. “Mas tem uma pequena parcela da mídia que cria coisas que eu queria saber de onde eles conjecturam isso, de onde é que vem, de onde é que nasce”, prosseguiu o marido de Simone Mendes.

Na sequência, Kaká Diniz desmentiu que esteja envolvido em qualquer tipo de negociação, sem citar o nome do ex-BBB. “E eu sinceramente não sei de onde vocês criam. E o pior é quem replica também”, finalizou.

Veja na íntegra:

Dos mesmos criadores de: o Davi ganhou programa na globo Veio aí: o marido de Simone "Kaká" vai "açeçorar" o cuvi 🤥🤥🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zIVHDZyeX3 — 𝘁𝗵𝗶𝗲𝗴𝗼 (@thiegocomenta) August 9, 2024

Entenda

O ex-BBB Davi Brito estaria buscando um novo empresário para gerir a sua carreira após o BBB 24, da Globo. Ele encerrou o contrato com a emissora carioca recentemente e poderá fechar negócio com outra agência.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Davi estaria em conversa com o empresário Kaká Diniz, que é marido da cantora Simone Mendes. Ele é um dos sócios da NonStop Produções, que cuida da carreira de influenciadores digitais.

O colunista informou que eles negociam a forma de trabalho e os ganhos que podem ter. Inclusive, eles já teriam se encontrado pessoalmente em Salvador, na Bahia. Por enquanto, Davi ainda não se pronunciou sobre os rumores.