Mariana Lima lamenta morte da mãe: 'Me ensinou tudo'

A atriz Mariana Lima, de No Rancho Fundo, usou suas redes sociais para lamentar a morte da mãe e fez uma bonita declaração para a matriarca

Nesta segunda-feira, 19, Mariana Lima, que atualmente interpreta Salente em No RanchoFundo, da TV Globo, usou as suas redes sociais para dar uma notícia triste.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com a mãe e lamentou a morte da matriarca. Na legenda, a famosa escreveu uma bonita declaração.

"Minha mãe, minha vida, meu tudo se foi para o outro mundo que nós aqui não conhecemos. Talvez os indígenas, pelo pouco que li, conheçam, atravessem de lá para cá. Eu fiquei respirando com ela até o último suspiro. Falei em seus ouvidos, contei da minha vida e algo dizia que ela estava ouvindo. Estou triste demais porque minha mãe era minha melhor amiga. Me ensinou tudo. E continuará sendo. Vai com Deus minha mãe, estou com você em mim", escreveu ela.

No Rancho Fundo

Mariana Lima tem se divertido com o título de "revelação do ano" que ganhou dos fãs por conta de seu trabalho como Tia Salete, na novela No Rancho Fundo, da TV Globo. Acostumada a sempre ser escalada para interpretar mulheres ricas e com dramas intensos, ela tem ostentado versatilidade ao viver uma personagem marcada pela simplicidade e humor, além das loucuras.

Em conversa com a imprensa nos Estúdios Globo, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista comentou sobre o trabalho e garantiu que tem se deliciado com a complexidade da personagem. "Na rua falam: 'estou adorando a Tia Salete', 'você nunca fez nada igual', 'parabéns por fazer um personagem que você nunca fez'".

"Eu geralmente faço mulheres de classe média ou ricas, com dramas, mulheres mais pesadas e ela é muito diferente. Ela é meio sexual, religiosa, que não pode passar no limite, porque a gente está se cansando às 6 horas da tarde, então a gente não pode fazer loucuras", diz a artista, se divertindo com as situações causadas pela personagem.

A artista segue refletindo sobre Salete, a qual acredita que apesar da simplicidade, traz uma complexidade em sua trama que pouco ela experimentou. "Ela faz loucuras com o Floro Borromeu, que é o noivo dela e ao mesmo tempo é uma beata. Então, ela tem tantas [camadas]. É extremamente delicada e às vezes é bruta. Ela é um personagem complexo, cheio de variações de humor, é interessante", declara.