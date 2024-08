Mariah Morais brinda parceria com Cafu no relacionamento e na carreira: 'Somos muito felizes'

Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista Mariah Morais abre intimidade de relação com Cafu e conta detalhes de seu novo livro, Depois do Depois

Mariah Morais, namorada do eterno capitão Cafu, tem vivido momentos de plenitude em sua carreira e vida pessoal. Se preparando para lançar no dia 20 de agosto seu livro “Depois do Depois”, em Nova York, a escritora deixou um pouco a discrição de lado e conversou com a CARAS Brasil sobre detalhes da intimidade do casal, que estão juntos há dois anos.

"Não somos muito de aparecer juntos na mídia, postamos fotos de palcos, palestras, enfim mostramos só um pouco de nós dois", diz ela que acompanha pouco o ritmo dos casais que costumam criar laços com as redes sociais. Em um período onde a vida a dois tem se tornado cada vez mais pública, ela garante que não se afeta popularidade e fãs. "Não ligamos para comentários, os ruins não nos enfraquecem e os bons não nos envaidecem. Assimilamos carinhos e descartamos maldades".

Mariah também conta que o romance com Cafu surgiu de uma verdadeira amizade, ainda na época onde ela atuava como jornalista esportiva. "Nosso relacionamento é novo, mas nossa amizade é muito antiga", diz ela, que por muito tempo tentou evitar o sentimento pelo parceiro.

"Nos tratávamos como irmãos, até que um dia, já sozinhos, nos olhamos e a chave virou no mesmo momento para nós dois. Relutamos, eu principalmente, mas posso dizer que o amor venceu. Somos muito felizes", revela ela, que além de dividir a paixão pelo esporte com o amado, também compartilha negócios.

Atualmente Mariah e Cafu coordenam ações solidárias pontuais em regiões do nordeste do Brasil e na África, o que se tornou uma atividade prazerosa para o casal. "Nosso dia a dia é maluco, vivemos em aeroportos e aviões, dividimos palcos em palestras, fazemos projetos, mas o que mais gostamos de fazer juntos, são nossos trabalhos sociais", conta.

LANÇAMENTO INTERNACIONAL

Nas próximas semanas, a jornalista estará embarcando para Nova York, nos Estados Unidos, para lançar seu livro “Depois do Depois” em um evento para empresários, profissionais de comunicação e famosos. Na obra, Mariah trata dos desafios na vida das mulheres após o divórcio, onde ela retrata sua própria experiência no tema.

"A ideia do livro surgiu com a vontade de contar a história real da minha separação. Eu não queria e nem poderia ver a minha vida, minhas decisões, fora de um contexto. Uma separação é avaliada por diversos ângulos e não por um único motivo. A junção de vários problemas impossíveis de serem solucionados, foram o que me fez querer colocar um ponto final. Falo da minha parte, enxerguei dessa maneira", afirma.

Em meio a um ano onde diversos casais famosos têm terminado, a jornalista avalia que, apesar das polêmicas e comentários duvidosos nas redes sociais, apenas os casais sabem o que se passam em sua intimidade. "Os fãs fantasiam demais. O fato de um casal ser visto na mídia juntos, não é garantia de uma vida perfeita".

"Muitas pessoas enxergam nos ídolos o relacionamento que queriam pra própria vida. Conheço casais que vivem por décadas relacionamentos horrorosos e não se separam pelo simples fato de querer manter as aparências. Mostram em público o que não são na sua intimidade", finaliza.