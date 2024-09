O ator Marcelo Faria compartilhou nas redes sociais um clique inédito em clima de romance com sua namorada, Thatiana Travassos

Marcelo Faria usou as redes sociais para dividir um clique encantador ao lado de sua namorada, Thatiana Travassos.

Na foto publicada no feed do Instagram, o ator aparece todo sorridente, agarradinho com a amada. Já na legenda, Marcelo se declarou: "Chova ou faça sol, estamos sempre assim #sextou", escreveu o artista, acrescentando um emoji de coração. "Sempre", respondeu Thatiana nos comentários.

Os dois, vale dizer, completaram três anos de relacionamento no começo deste mês. "Dia 03/09. 3 anos deste amor que só cresce e amadurece. Seguimos juntos com amor, paz e compreensão… te escolho sempre meu amor...", disse o ator na ocasião.

Além de dividir momentos com a namorada nas redes sociais, recentemente, Marcelo chamou a atenção ao compartilhar algumas fotos curtindo o Rock in Rio ao lado de sua filha, Felipa, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Camila Lucciola, de quem se separou em 2018, após oito anos de união. "Ontem foi dia de @rockinrio com a família. Muita gente legal que fez a minha noite mais feliz, mas principalmente a noite das meninas, Lulu e Felipa", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Confira:

Marcelo Faria comove ao se declarar para sua funcionária

O ator Marcelo Faria emocionou os fãs ao publicar uma homenagem para Lena, sua funcionária há quase 30 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ele comemorou o aniversário da profissional. Na foto, ela aparece ao lado de Felipa, sua filha. No passado, Lena cuidada do ator e agora cuida da pequena. Ela é o xodó da casa.

"Essa daí na foto com Felipa é a Lena, ela trabalha comigo desde 1995… pense nisso? Quando eu era o Ralado para o Brasil inteiro, ela estava lá, cuidando de mim, me ajudando com tudo na minha vida, uma pessoa diferenciada, nordestina, do Ceará, mãe do Dedê, moradora da Rocinha-RJ, braba na cozinha e na personalidade, uma amiga, irmã, mãe e parceira! Obrigado Lena, feliz aniversário e que continuemos juntos até o fim ou até o recomeço…", disse ele. Veja!