Marcelo D2 se declara para a esposa Luiza Machado: 'Amo tanto'

Marcelo D2 usou as suas redes sociais para postar uma linda declaração para a esposa Luiza Machado, com quem é casado desde 2020

Em suas redes sociais, Marcelo D2 sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quarta-feira, 4, o artista publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da esposa Luiza Machado e fez uma linda declaração para a amada.

"Eparrey Oya! O vento soprado por Luiza Machado sopra de verdade a minha forja… e ainda trouxe uma miniatura dela! Amo tanto que as vezes essa palavra fica pequena para esse sentimento", escreveu ele na legenda.

Marcelo e Luiza se casaram em 2020 e são pais de Maria Isabel, de três anos. O famoso também tem Stephan, de 32 anos, do relacionamento com Sonia Affini,Lourdes, de 24 anos, do relacionamento com Manuela Castro, e Maria Joana, de 20 anos, e Luca, de 22 anos, frutos de sua união com Camila Aguiar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo D2 (@marcelod2)

Crítica

Recentemente, foi ao ar o novo programa Rango Brabo, no canal do PodPah. Desta vez, a atração fez um episódio especial de Dia dos Pais, levando o rapper Marcelo D2 e seu filho, também rapper. Durante a conversa, o apresentador fez uma pergunta para o artista sobre o influenciador digital de finanças e empresário, Thiago Nigro, recebendo uma resposta debochada.

Em certo momento do episódio, Marcelo cita Primo Rico, e o apresentador fica feliz: “Tem uma pergunta do Primo Rico, ainda bem que você citou ele”. “Tem pergunta dele?”, ri D2. “Tem, juro para tu! Fiquei muito feliz que você citou esse filho da p*ta”, disparou o apresentador do programa de culinária.

“'Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho’, era isso que você ia falar que ele falou? Essa é uma frase que o influenciador digital de finanças, Primo Rico, soltou recentemente. Concorda?”, questionou o apresentador, sem esperar o deboche que o rapper usaria para responder a pergunta.

“Que ele é influenciador? Não…”, respondeu Marcelo D2, fazendo com que todos no estúdio morressem de rir. “Qualquer filho da p*ta hoje em dia é influenciador, né, cara”, completou o rapper carioca.

