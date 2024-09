Maíra Cardi desabafa sobre maternidade após susto com a saúde da filha

Maíra Cardi contou que passou a noite em claro com Sophia e recordou a época em que viveu a maternidade solo com o filho mais velho

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 25, para compartilhar um novo desabafo a respeito da maternidade. Por meio de um longo texto, ela falou sobre a noite difícil que enfrentou ao lado da filha caçula, Sophia Cardi, de 5 anos, que está doente.

Maíra contou que passou a noite em claro com a pequena, uma vez que precisava estar atenta caso a menina precisasse de ajuda. A coach explicou que Sophia, fruto de seu antigo casamento com Arthur Aguiar, estava com tosse e falta de ar.

"Essa noite ‘dormimos sentadas’, ou seja, não dormimos! Tosse, falta de ar, choro... era impossível deitar! Fiquei sentada com ela no meu colo para que pudesse, às vezes, cochilar, mas logo ela acordava passando mal, como se estivesse se afogando. Ela me via ali, acordada, pronta para socorrê-la e acalmá-la rapidamente", iniciou Maíra Cardi.

Em seguida, a famosa recordou que passou pela mesma situação diversas vezes com o filho mais velho, Lucas, com 23 anos atualmente. Maíra contou que, na época, não possuía rede de apoio e nem condições financeiras para poder se dedicar inteiramente ao herdeiro.

"Lembrei de quando passava noites inteiras acordada, aflita, e no dia seguinte tinha que trabalhar como se nada tivesse acontecido, porque eu era tanto provedora quanto mãe. Ou quando eu era mais jovem, mãe do Lucas, e tinha que pegar ônibus e metrô, já que minhas condições financeiras eram muito limitadas. Em ambos os cenários, o sentimento de impotência e solidão era avassalador", relatou ela.

Maíra agradece apoio do marido, Thiago Nigro

Por fim, Maíra Cardi agradeceu o apoio que possui nos dias de hoje do marido, Thiago Nigro. Além disso, a coach também citou o privilégio de se ausentar do trabalho para cuidar de Sophia, algo que não pôde fazer com o filho mais velho.

"Que todas as mamães se sintam abraçadas por mim, vistas, compreendidas e amadas. Essa noite orei por todas vocês, mães solo. Não percam as esperanças, porque para Deus nada é impossível! Demorei 40 anos para viver algo completamente diferente disso", escreveu.

"Não dormi, acordei ‘feia’, descabelada e desequilibrada, mas hoje eu pude não ir trabalhar. Estou podendo ser apenas mãe, o que já é muito! Tenho segurança de que ficarei ausente o quanto for necessário para cuidar dela e, ainda assim, continuarei sendo prioridade para meu companheiro. Não me sinto sozinha, nem insegura. Enfim, adoraria ter lido um desabafo assim de alguma mãe no passado", completou Maíra Cardi.