Mãe de Virginia mostra presente que ganhou de Poliana Rocha: 'Amei'

Curtindo mansão em Mangaratiba, mãe de Virginia mostra presente que ganhou de Poliana Rocha; Margareth Serrão apareceu usando mimo

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mostrou nesta quinta-feira, 06, um presente que ganhou da sogra de sua filha, a influenciadora Poliana Rocha. Curtindo a mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ela exibiu o mimo que recebeu da loira.

Fazendo pose, Margareth Serrão exibiu o look escolhido pela esposa do cantor Leonardo. Muito contente com o vestido estampado, a sogra de Zé Felipe agradeceu a peça dada pela empresária.

"Obrigada pelo presente querida Poliana. Amei", escreveu a avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

É bom lembrar que Margareth Serrão está com o namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, na mansão em Mangaratiba. Essa é a primeira vez que a mãe da influenciadora leva o amado para curtir um feriado com a família.

Ainda nos últimos dias, enquanto o neto estava internado, por conta de uma bronquiolite, a senhora desabafou ao ver a situação do bebê no hospital.

Confira o presente que Poliana Rocha deu para a mãe de Virginia Fonseca:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico na noite do dia 27 de janeiro. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que ela estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Leia também:Virginia mostra o namorado da mãe curtindo o Carnaval em sua mansão