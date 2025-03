Roberta Campos detalha parceria com Marina, sua esposa e empresária: 'Trabalho impecável'

Recordista em trilhas de novelas, Roberta Campos também dá detalhes de seu novo álbum, Coisas De Viver, em entrevista à CARAS Brasil

Seja nas trilhas de novelas ou em sucessos como Minha Felicidade e De janeiro a janeiro, você com certeza já ouviu a voz de Roberta Campos(47). Agora, a cantora decidiu abrir seu íntimo em Coisas De Viver, álbum lançado em meados de fevereiro, e assegura que o ato precisou de maturidade, coragem —alguns anos de terapia— e apoio de MarinaSouza Campos, sua esposa e empresária.

"Decidi me abrir mais, falar sobre o meu íntimo. Me senti pronta pra isso, além de ter sido muito natural. Foi corajoso, porque eu acho difícil falar de mim dessa forma", conta Roberta Campos , em entrevista à CARAS Brasil. "Faço terapia há 14 anos, acredito que a cada dia meus assuntos florescerão mais em mim, a maturidade traz necessidades e assuntos diferentes também."

A artista passou a ter uma carreira independente em 2021 e conta que, com o apoio da esposa, a gestão de sua vida profissional ficou mais leve. Marina é sua empresária desde 2019. "Além dessa parceria linda e incrível de amor, temos uma parceria incrível também na gestão da minha carreira. Ela faz um trabalho impecável. Hoje vejo esse processo está a cada dia mais cuidado e alinhado."

Com 21 músicas em trilhas de novelas, ela afirma que o novo álbum tem várias faixas que cabem em produções audiovisuais. A artista conta que costumava assistir muitas novelas quando mais jovem, e que sempre almejou isso para sua carreira. Agora, ela quer explorar este universo.

"Isso permite que sua música alcance mais gente e tenha mais visibilidade", pontua. "É um desafio muito bom. Desejo passear mais nesse universo, também receber pedidos de música para novelas sob encomenda, já que nunca fiz por encomenda; somente experimentei algo próximo disso, que foi a releitura de Lumiar, feita sob medida para a novela Vai na Fé a pedido da Globo."

Agora, a cantora pretende focar na turnê do novo álbum e mesclar as canções com sucessos de sua carreira ao longo das apresentações. Abaixo, Roberta Campos dá mais detalhes sobre a produção de Coisas De Viver, próximos passos da carreira e sua relação com as redes sociais. Leia trechos editados da conversa.

Como está sendo trabalhar no lançamento de Coisas De Viver, seu sexto álbum de estúdio?

Estou muito animada e feliz! O disco ficou como eu imaginava quando compus as canções. É um álbum com canções mais profundas, um disco mais introspectivo, acredito que terá uma conexão imediata com o meu público.

O disco foi totalmente feito por você, de maneira independente. Como foi esse processo?

Sou uma artista independente desde 2021, fiquei 11 anos numa gravadora pequena, que nesse tempo faziam os meus álbuns e todos os trabalhos fonográficos e de divulgação. Ser artista independente é muito diferente, você tem que pensar em tudo: gravação, produção, mixagem, masterização, plano de mídia e marketing, linguagem visual, e todos os detalhes, que são muitos, que fazem com que seu trabalho seja lançado e chegue até as pessoas. Em 2008 eu fiz um disco na minha casa, acredito que ainda hoje, o mais corajoso da minha vida. Fiz tudo sozinha. Sozinha mesmo. Eu gravei, produzi, mixei, masterizei, fiz encarte (comprei até guilhotina para corta as folhas). Foi processo artesanal e solitário. Aprendi muito ali. Hoje tenho a Marina do meu lado, ela é minha empresária desde 2019. Somos casadas, além dessa parceria linda e incrível de amor, temos uma parceria incrível também na gestão da minha carreira. Ela faz um trabalho impecável. Hoje vejo esse processo está a cada dia mais cuidado e alinhado. Eu sentia falta de ter o trabalho assim, organizado, fluindo e nas minhas mãos. Saber tudo que acontece e ter total autonomia no trabalho é maravilhoso e o que eu busquei muito.

Além disso, esse projeto é voltado para o folk. Como foi trabalhar com esse ritmo musical?

O Folk é uma linha muito forte no meu trabalho. Me considero uma artista Folk também. Minha musica é MPB, é Pop, é Jazz, é Blues, mas o seu alicerce é Folk. Fazer esse disco foi maravilhoso, eu dei às canções o que elas me pediram. Elas nasceram mais folk, tiveram arranjos que as couberam.

O que os fãs podem esperar da turnê desse disco?

Vou tocar canções do disco novo e também aquelas canções que se eu não cantar, apanho [risos]. Como De Janeiro a Janeiro, Minha Felicidade, Estou Em Paz... Voltei a tocar nesse show músicas de discos anteriores, como Rio Sem Água e Sinal De Fumaça. Tem releituras também que não posso deixar de tocar nos shows, como Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor (Lô Borges e Marcio Borges), Casinha Branca (Gilson e Joran) e muito mais. Já experimentei esse show no interior do Rio de Janeiro, em Casimiro de Abreu e foi demais. Está pulsante, com muita energia.

Você compartilha bastante de seu trabalho, leituras e momentos importantes no Instagram. Qual sua relação com as redes sociais?

Eu nunca fui de expor muito a minha intimidade nas redes e gosto de divulgar mais o meu trabalho, meus livros, meus violões, minhas viagens, filmes e alguma coisa que acho interessante de compartilhar. Gosto de conversar com os fãs, sempre que dá eu apareço nas redes para responder a eles e ter esse feedback das canções e dos shows. Eu tenho o Clube Da Roberta Campos também, que é um grupo onde as pessoas se reúnem para conversar, trocar informações sobre meu trabalho, novidades. É um chat na plataforma Whatsapp. Eu entro lá as vezes para falar com os fãs também. É bem interessante, porque eles vão criando uma afinidade entre si, muitos já são amigos, vão juntos aos shows. Além de tudo, quem faz parte do Clube tem desconto em ingressos, acesso a camarim, acesso a gravações de programas de TV, desconto na lojinha, tem informações de primeira mão, como lançamentos e shows, brindes, prêmios que por vezes sorteamos por lá, e por aí vai. São muitos os benefícios. O melhor de tudo é amizade que os membros criam entre si.

