Tom Brady toma decisão após se recusar a ser vizinho de Gisele Bündchen

Ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady optou por não morar próximo da modelo brasileira e seu novo namorado; entenda

Tom Brady decidiu não morar próximo a ex-esposa, Gisele Bündchen, e o novo namorado da modelo brasileira. Atualmente, a estrela vive um relacionamento com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente, pai de seu terceiro filho.

De acordo com o site Radar Online, Brady teria colocado à venda sua mansão para não ser vizinho de Gisele e Joaquim. A propriedade, avaliada em mais de R$ 800 milhões, fica localizada em frente a residência onde a modelo mora com o companheiro.

Fontes próximas ao ex-jogador de futebol americano afirmam que ele está ansioso para vender o imóvel. "Ele quer vender a casa. Isso o lembra de Gisele. Foi ela quem dominou a reforma, e é o estilo dela, seus toques pessoais. Ele ainda sente a nuance dela em todos os lugares. [...] Toda vez que ele olha para o mar, ele vê a casa reformada de Gisele e sua vida perfeita com seu galã das artes marciais e seu novo bebê, e isso o deixa desanimado", declarou um informante.

Vale lembrar que o casamento de Tom Brady e Gisele Bündchen chegou ao fim em outubro de 2022. Os famosos, que iniciaram o romance em 2009, são pais de Benjamin, de 15 anos, e de Vivian Lake, de 12 anos. Em fevereiro deste ano, a brasileira deu à luz seu terceiro filho, fruto da atual união com Joaquim Valente.

Qual é o nome do terceiro filho de Gisele Bündchen?

De acordo com o site da Revista People, uma fonte contou que um dos nomes do filho de Gisele Bündchen e Joaquim Valente é River. Este seria o nome do meio do bebê, que ainda não teve o primeiro revelado publicamente.

River, que significa 'rio' em inglês, combina com o nome da filha do meio de Bündchen, Vivian Lake, de 12 anos. Lake significa 'lago' em inglês. Enquanto isso, o filho mais velho da modelo, Benjamin Rein, tem o nome do meio com o significado de 'rédea/controle'.

