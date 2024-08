Madonna é vista no Vaticano 35 anos após excomunhão; Entenda

Depois de "comprar briga" com autoridades religiosas, Madonna foi excomungada três vezes e pediu um encontro com o Papa para resolver desavenças

Madonna foi vista em um passeio bastante inusitado para os seus padrões, nesta quarta-feira (21). A cantora visitou o Vaticano, em Roma, uma cidade-estado que é sede da Igreja Católica, com quem ela já comprou uma briga memorável no passado. Há 35 anos atrás, a artista foi excomungada três vezes, uma punição bastante grave da instituição para punir membros indesejados. Entenda o motivo a seguir.

Embora tenha sido punida de forma tão grave pela igreja, Madonna já declarou que se considera uma boa cristã, fazendo um apelo público ao Papa Francisco, na busca de um encontro com ele e uma reconciliação:

"Oi, Papa Francisco. Sou uma boa católica, eu juro! Quer dizer, não juro! Faz algumas décadas desde minha última confissão. Seria possível nos encontrar para discutir assuntos importantes? Fui excomungada três vezes, mas isso não parece justo. Atenciosamente, Madonna", escreveu a diva pop.

No vídeo mais recente feito por um fã, Madonna aparece com uma grande escolta na porta do Museu do Vaticano. Como de costume, a artista se protegeu do sol com uma sombrinha e apostou em um vestido branco e floral, diferente de seus marcantes looks usados nos shows.

"Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela segue sendo bem-vinda como turista", opinou um usuário do X (antigo Twitter) sobre o vídeo. "A Igreja Católica excomungou Madonna, mas Madonna não excomungou a Igreja Católica", brincou um fã da estrela.

Madonna está em Roma, visitando o museu do Vaticano pic.twitter.com/r1fsGKR0rB — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) August 21, 2024

Por que Madonna foi excomungada?

A rixa entre Madonna e a Igreja Católica começou há mais de 30 anos atrás. A primeira vez em que foi excomungada foi em 1989, com o lançamento do clipe de Like A Prayer. A artista teria provocado raiva em autoridades religiosas por beijar uma divindade negra, que seria a representação de Jesus Cristo, em uma capela.

Além disso, a artista teria feito uma mençaõ a Ku Klux Klan, uma entidade extremista com pautas da supremacia branca. No clipe, Madonna aparecia em meio a cruzes em chamas, símbolo que é usado pelo grupo.

Já em 1990, Madonna recebeu novamente a punição por simular uma maturbação durante a performance ao vivo da canção. O ato é considerado pecaminoso pela igreja.

Por fim, em 2006, durante a Confessions Tour, Madonna surgiu pregada em uma cruz enquanto cantava Live To Tell. A artista também usou uma coroa de espinhos, um símbolo bíblico da paixão de Cristo. Oato foi a gota d'agua para a entidade religiosa que a excomungou pela terceira vez, uma punição grave que significa que a cantora não é bem-vinda na religião.