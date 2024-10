Luciano Huck leva filho Benício para mergulhar com tubarões

O apresentador Luciano Huck levou o filho Benício, de 16 anos, para curtir uma grande aventura e mergulhar no meio dos tubarões

Em suas redes sociais, Luciano Huck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores. Casado com Angélica, o apresentador é pai de Joaquim, de 19 anos, Benício, de 16, e Eva, de 12 anos.

Nesta terça-feira, 15, o famoso levou seu filho do meio, Benício, para curtir uma aventura e mergulhar com tubarões. "A vida é uma construção de memórias, e poder retornar ao mesmo lugar para viver uma experiência única, como mergulhar com tubarões, mas desta vez – 23 anos depois – e compartilhar essa aventura novamente, agora ao lado de um filho, é um prazer difícil de descrever. São aquelas experiências que os filhos levarão consigo para sempre, lembrando com carinho como algo que viveram ao lado do pai", escreveu ele.

No vídeo, compartilhado no Instagram, é possível ver que eles mergulharam com atum e sangue para atrair os bichos. Luciano brincou ao afirmar que Angélica não gostaria muito dessa história. Ao final da experiência, Huck pediu para o filho deixar um recado para a mãe. "Já estou seguro", disse o rapaz.

Casamento

O apresentador Luciano Huck refletiu sobre os quase 20 anos de casamento com a esposa, a apresentadora Angélica. Em um vídeo divulgado em seu Instagram, ele falou sobre a importância de construir um relacionamento saudável ao longo dos anos e enfrentar os desafios juntos.

Ele destacou que a união deles ficou melhor com o passar dos anos. "Vou fazer 20 anos com a Angélica. Hoje o nosso casamento é mais legal do que quando a gente casou em 2004. Porque eu acho que tem muito respeito entre a gente. Porque eu acho que tem uma admiração mútua de duas pessoas completamente diferentes. A gente é muito diferente. Eu mudei muito o meu jeito de ser em função dela, sem perceber você vai mudando. E ela mudou muito o jeito dela ser por minha causa, sem ela perceber. Você vai criando uma simbiose e você faz concessões sem perceber que está fazendo concessões”, afirmou ele.

Então, ele negou que eles formem um casal margarina, que é o nome dado para as famílias vistas como perfeitas pelo público. "Você consegue ficar sozinho com alguém do seu lado. É o ápice da convivência, o supra-sumo da convivência é quando você consegue ficar sozinho - a sensação de estar sozinho que é muito boa - com alguém do seu lado, quando você quer. Não tem nada de casal margarina. É uma relação construída com as suas dores, com os seus desafios, com os seus obstáculos. É uma relação que é resultado do tempo dedicado a ela”, declarou.