Lucas Lima ironiza comparação de seguidor sobre a vida antes e depois do casamento

O músico Lucas Lima compartilhou um exemplo de mensagem que costuma receber de seguidores desde o fim do casamento com Sandy, o que causou desconforto

Nesta quarta-feira (17), Lucas Lima rebateu de forma atravessada o comentário de um seguidor sobre os momentos que o artista tem compartilhado nas redes sociais, dando a entender que Lucas não fazia certas coisas antes da separação de Sandy. Além de compartilhar a reposta irônica, o músico revelou que recebe especulações com esta constantemente: "Todo dia...", escreveu ele.

"Vivendo o que ele nunca viveu", escreveu o usuário do Instagram, em reposta a um story, onde Lucas mostrava que havia curtido um jantar ao lado de amigos. O grupo escolheu um restaurante de comida oriental em Curitiba.

"Sim, eu nunca tinha jantado com amigos antes do cativeiro", disparou Lucas em resposta ao seguidor, em tom de ironia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Discreto sobre a vida pessoal, o músico costuma exibir poucos momentos acompanhado de outras pessoas. Nas redes sociais, Lucas prefere mostrar cliques de viagens feitas por ele, dividir a paixão pela música com os seguidores e alguns poucos stories do que tem feito no dia-a-dia, como foi o caso da noite ao lado dos amigos.

Sandy e Lucas: do namoro ao fim

O artista foi casado com a cantora Sandy por 15 anos, com quem esteve junto por 24 anos anos no total. O ex-casal tem um filho, Théo, de 9 anos, e se separaram em setembro de 2024. Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento através de uma publicação conjunta emocionante nas redes sociais:

"Não foi uma descisão fácil nem impulsiva. E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão fez e bem-sucedido", escreveram os artistas na ocasião.