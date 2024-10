Luana Piovani sobre sua vida amorosa: ‘Uns 6 meses que não beijo na boca"

A atriz Luana Piovani abriu o jogo sobre sua vida amorosa durante sua participação em um programa de TV em Portugal, onde reside

A atriz Luana Piovani abriu o jogo sobre sua vida amorosa durante sua participação em um programa de TV em Portugal, onde reside. Em um trecho da entrevista, compartilhado nas redes sociais, a artista deu detalhes sobre sua vida de solteira.

"Eu confesso que eu adoro beijar na boca, e tem uns seis meses que eu não beijo na boca. Mas eu não preciso de ninguém do meu lado para me validar, para me apoiar. É bom porque acresce. Na verdade, eu acho que o que a gente procura é alguém que acrescente. A minha vida eu sou bastante independente. Se até o meu filho eu pedi para que fosse", disse ela.

Ao ser questionada se está à procura de um parceiro para viver um novo relacionamento, Luana disse que sim. "Continuo. É interessante, porque me divirto fazendo o que os homens fizeram a vida inteira", respondeu a artista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Silva (@joaocreative)

Luana Piovani fala sobre decisão do filho de morar com o pai

Ainda durante o programa, Piovani falou sobre a decisão de seu filho Dom, de 12 anos, de morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. Ela admitiu que apesar da dor, não quer que ele volte para sua casa, já que deseja que o menino seja feliz com sua escolha.

Durante a entrevista, Piovani admitiu que ainda é muito difícil lidar com a decisão de Dom. Além de precisar lidar com a distância do primogênito, a apresentadora se lembrou que optou por "atravessar o oceano" para começar uma vida nova e dar mais oportunidades para os filhos. Agora, ela vê seu primogênito abrir mão dessas oportunidades por uma “fantasia”. Vale lembrar que ela também é mãe de Bem e Liz, de oito anos. Veja o desabafo completo da apresentadora!