Luan Santana ganha defesa de fãs após cancelar show para acompanhar nascimento da filha: 'Povo desnecessário'

Luan Santana decidiu cancelar show em Balneário Camboriú para ficar ao lado da esposa, Jade Magalhães, e da filha recém-nascida, Serena

O cantorLuan Santana cancelou sua apresentação no festival Ahh Verão, que aconteceu na noite deste sábado, 28, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. A decisão, motivada pelo nascimento de sua primeira filha com Jade Magalhães, gerou algumas críticas por parte dos espectadores do evento. Na web, o artista ganhou a defesa dos fãs após cancelar o show para acompanhar o nascimento da filha: "Povo desnecessário", escreveu um seguidor de Luan.

Nascimento da primeira filha

A primogênita de Luan Santana nasceu às 18h22 em São Paulo e ganhou o nome de Serena Magalhães Santana. Discretos, o cantor e a esposa ainda não divulgaram nenhuma foto da bebê, mas fizeram questão de compartilhar em primeira mão com os fãs a notícia do nascimento, com o horário exato em que Serena chegou ao mundo.

Na noite da mesma data, o artista tinha um show marcado em Santa Catarina, mas optou por passar esse momento especial ao lado da família. A maioria dos fãs de longa data do cantor apontou a decisão como certeira, mas alguns espectadores do festival ficaram decepcionados após horas na grade esperando para ver o ídolo de perto.

Na web, seguidores de Luan rebateram as críticas: "Nojo desses comentários. Eu já li um monte aqui falando 'tô horas na grade blá blá', que nojo, cara", escreveu um perfil. "O cara tinha todo direito do mundo de ficar sem fazer show na última uma semana inteira ou mesmo duas se quisesse", disparou outra conta do X (antigo Twitter).

"O importante é que ele estava onde devia estar, que era com a mulher no nascimento da filha", completou uma fã.

luan santana, eu, por meio desta como tia de serena, venho pedir que os shows desse fim de ano sejam cancelados pois você irá perder um crescimento de 4 dias dela!!!! — ‏ً (@meusantxna) December 29, 2024

Ele fez certíssimo família prioridade — Paulinhademioto GuGu 🧸 (@Re7474603Paula) December 29, 2024

A NOTA DE CANCELAMENTO DO SHOW DE HOJE DO LUAN BEM ASSIM: Desculpa a todos os fãs e contratante mas VIREI PAI, MINHA FILHA NASCEU!!



Serena Magalhães Santana já tá nesse mundão. pic.twitter.com/hTbrtZzKoq — Lu (@httpbyLUA) December 28, 2024

