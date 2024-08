Lorena Maria exibe barriguinha saliente e brinca sobre gravidez

Lorena Maria, que espera o primeiro filho com Mc Daniel, exibiu orgulhosa a barriguinha da gravidez na frente do espelho e brincou com a situação

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A digital influencer anunciou, recentemente, que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Mc Daniel.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou um vídeo em que aparece na frente do espelho com a blusa levantada e uma calça de moletom. Primeiro, Lorena surge de costas. E em seguida vira de frente, exibindo a barriguinha saliente da gestação.

"Preferencial, senhora?", brincou ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu milhares de curtidas e comentários. "Belíssima", escreveu uma internauta. "Só fica mais linda", comentou outra. "Muita perfeição em uma só pessoa", elogiou uma terceira.

Escolha do nome

MC Daniel e Lorena Maria serão pais de um menino! O casal realizou um chá revelação e na segunda-feira, 26, anunciou em primeira mão ao Mais Você, da TV Globo, o sexo do primeiro filho do cassal. A apresentadora Ana Maria Braga foi a responsável por contar a novidade ao vivo.

Agora, os dois já estão pensando em possíveis nomes para o bebê. Durante um bate-papo com os seguidores, a namorada de MC Daniel explicou que não pretende revelar publicamente a escolha antes do nascimento do herdeiro, mas adiantou que tem preferências.

De acordo com Lorena Maria, caso estivesse grávida de uma menina, ela se chamaria Vênus. Além disso, ela contou que já possui um nome de sua preferência, mas Daniel ainda está pensativo sobre o assunto.

"Não estou indecisa, já escolhi, mas ele está pensando ainda. Engraçado que a gente tinha nome de mulher, que seria Vênus, vi umas pessoas falando que é nome de planeta. Sim, melhor do que Enzo Gabriel… estou brincando, mas agora todo mundo é Enzo", declarou a companheira do cantor.

"Me dá uma agonia quando o nome é de todo mundo. Se eu tiver uma menina um dia, vai ser Vênus, tem que ser super diferente, um nome que não é de ninguém. De menino, a gente não tem muito nome diferente, mas de menina é esse", completou a influenciadora.