Leandra Leal abre álbum de fotos de passeio com os filhos: 'A vida acontecendo'

Que amor! A atriz Leandra Leal mostrou novas fotos encantadoras dos dois filhos em um passeio especial no parque; confira

A atriz Leandra Leal dividiu com o público novos registros encantadores em família! Na tarde desta quinta-feira, 7, a artista usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos inéditas dos dois filhos em um passeio especial no parque.

Em seu Instagram oficial, Leandra mostrou a primogênita, Júlia, de 10 anos, empurrando o carrinho de bebê do irmão caçula, Damião, de três meses. Nas imagens, a herdeira da famosa esbanjou alegria ao posar para a câmera em meio à natureza.

"A vida acontecendo!", escreveu Leandra Leal na legenda, derretida com o momento fofíssimo. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas e não esconderam o encanto com a filha mais velha da atriz.

"Parece uma fadinha", se derreteu uma seguidora. "Como ela cresceu, está linda!", disse outra. "Juju está enorme", falou uma terceira. "Registrando momentos", declarou mais uma.

Vale lembrar que a pequena Júlia é filha de Leandra Leal com Alexandre Youssef, seu ex-marido. Já Damião, o caçula da atriz, é fruto de sua atual união com Guilherme Burgos. Discreta em relação a sua vida pessoal, ela ainda não mostrou publicamente o rostinho do bebê.

Confira as fotos dos filhos de Leandra Leal durante passeio:

Leandra Leal relata dificuldades na amamentação do filho caçula

Recentemente, Leandra Leal compartilhou um relato sincero sobre os desafios da maternidade. Em suas redes sociais, a atriz contou que enfrentou diversas dificuldades na amamentação de seu filho caçula, Damião.

Além de detalhar sua experiência, ela abriu um álbum de fotos inéditas com o bebê, fruto de seu relacionamento com Guilherme Burgos. Através de seu perfil no Instagram, Leandra, que costuma ser bastante discreta quanto aos detalhes de sua vida pessoal, decidiu dividir um relato corajoso.

Em um álbum de fotos e vídeos em que aparece bombeando leite e alimentando o recém-nascido, ela usou a legenda para contar que enfrentou alguns desafios, como dores e fissuras; confira mais detalhes!