Laudo revela causa da morte do ator Thommy Schiavo, de Pantanal

A Perícia Oficial e Identificação Técnica divulgou o laudo final sobre a morte do ator Thommy Schiavo, que fez sucesso da novela Pantanal

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) divulgou o laudo final sobre a morte do ator Thommy Schiavo, que fez sucesso da novela Pantanal, da Rede Globo, ao interpretar o peão Zoinho. O artista morreu na última semana após cair da quitinete onde morava, em Cuiabá.

De acordo com o documento, Thommy teve um traumatismo craniano após sofrer uma queda de uma altura de quatro metros. Antes do laudo oficial, a declaração de óbito já apontava que o ator sofreu um traumatismo, agora a hipótese foi confirmada.

Thommy Schiavo deixou a esposa, a maquiadora Angra Monaliza e a filha Lara, de apenas um ano de idade.

Entenda o caso

O ator Thommy Schiavo faleceu nesta semana, aos 39 anos de idade. O personagem mais recente dele na TV foi o peão Zoinho no remake da novela Pantanal, da Globo. A morte dele foi anunciada pelo ator Leandro Lima, com quem trabalhou na emissora carioca.

Em um post nas redes sociais, Leandro lamentou a partida do amigo e relembrou os bons momentos que viveram juntos. "Acabo de receber uma notícia muito triste, nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou. Ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas. Lembrando dele chamando todo mundo pra assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião carreiro ou pedindo para cantar junto Peão (uma de suas favoritas) lá no pantanal. Ele deixa Larinha, sua filha, com quem sonhava tanto (mesmo antes dela nascer) e amava demais. Esse retrato que fiz dele lembro como se fosse hoje. Estamos orando por você nosso eterno peão Zoinho", disse ele.