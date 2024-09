José Leonardo: Saiba o que diz o mapa astral do filho de Virginia e Zé Felipe

Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo tem tudo para ser um homem inteligente e com sensibilidade. Saiba o que diz o mapa astral dele

O bebê José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, nasceu no final da tarde do último domingo, 8, e já ganhou uma análise de seu mapa astral. O bebê nasceu sob o signo de Virgem, com ascendente em Peixes e Lua em Escorpião. Que tal saber o que os astros dizem sobre o futuro dele? Confira abaixo.

De acordo com o site Astrolink, o mapa astral de José Leonardo mostra que ele será um homem com inteligência, sensibilidade e grandes aprendizados. Ele terá uma personalidade intuitiva, criativa e analítica. O ascendente em Peixes dá para ele uma empatia e conexão forte com o emocional. Enquanto isso, a Lua em Escorpião mostra que ele terá uma busca pelo autoconhecimento e transformação.

Outro ponto do mapa dele é a posição de Mercúrio em Leão, o que mostra que ele será expressivo, terá comunicação carismática e envolvente. Enquanto isso, Júpiter em Gêmeos indica que ele será uma criança questionadora e em busca de conhecimento, e Marte em Câncer demonstra que ele irá proteger quem ama.

Além disso, o mapa astral dele indica que a posição de Sagitário no Meio do Céu mostra que ele terá um caminho público e com influência de expansão e otimismo. Ele poderá se dedicar a áreas como viagens, filosofia e educação.

Vídeo do nascimento de José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus seguidores neste domingo, 8, ao apresentar seu filho recém-nascido, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Ela e o marido mostraram um vídeo do dia do nascimento do herdeiro com imagens do rosto dele.

No vídeo, a família apareceu reunida na maternidade para a chegada do bebê, incluindo os avós e amigos. Além disso, eles exibiram imagens do parto cesariana e os primeiros momentos do bebê.

"Hoje ás 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo!! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Ze Leonardo!! Você é LINDO e sua família está feliz demais com sua chegada meu amor", disse ela.