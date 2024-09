Jojo Todynho contraria ordem médica e sai sem sutiã: 'Me liberei'

Jojo Todynho, que realizou uma cirurgia de redução de mamas há um mês, contrariou a ordem médica e saiu sem sutiã pela primeira vez

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. A cantora realizou uma cirurgia de redução de mamas há cerca de um mês. A famosa também fez outras cirurgias plásticas como abdominoplastia e lipoescultura.

Em seu Instagram Stories, Jojo mostrou o seu look para os seguidores e apareceu com uma camisa branca um pouco aberta. A estudante de direito revelou que decidiu sair sem sutiã, mesmo não sendo a recomendação médica.

No vídeo publicado por ela, Jojo também explicou o motivo de sua blusa estar manchada. "Por causa da pomada e, como é de seda, vai derretendo, mas vai ficar assim mesmo. Hoje, estou saindo sem nada. Sem sutiã, sem nada. Por quê? Porque eu quero".

Prevendo especulações, Jojo afirmou que ela mesma decidiu sair sem sutiã. "Eu me liberei e sem 'que-que-que'. Vocês ficam aí de fiscal. Me deixa", disparou ela.

Arrasando no look

Neste domingo, 1º, o músico Feyjão organizou uma feijoada para comemorar o seu aniversário de 40 anos. O evento aconteceu na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

O filho de Regina Casé recebeu alguns amigos famosos para a comemoração, entre eles estava Jojo Todynho, que fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local.

A influenciadora, que fez uma cirurgia bariátrica há cerca de um ano, arrasou na escolha do look. Jojo escolheu uma camisa branca um pouco aberta com shorts de couro. Para completar a produção, a famosa apostou em rasteirinhas nos pés e óculos escuros.

Jojo Todynho contou quantos quilos está pesando um ano após realizar a cirurgia bariátrica. Nos últimos meses, a cantora também fez cirurgias plásticas. A primeira foi uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia. Depois, ela reduziu as mamas. Nos Stories do Instagram, a artista falou sobre seu peso.

"A gente está aqui rindo, vendo as fotos e fazendo uma comparação. Hoje eu me pesei estou com 86 kg. Eu cheguei a 160 kg, mas antes de fazer a bariátrica eu estava treinando. Perdi 15 kg e operei com 146 kg", declarou Jojo.