Jade Magalhães, noiva de Luan Santana, exibe barriguinha da gravidez

Jade Magalhães, que está à espera do seu primeiro filho com Luan Santana, posou na frente do espelho e exibiu a barriguinha da gravidez

No final de julho, Jade Magalhães e Luan Santana anunciaram que estão à espera do primeiro filho. O casal tem sido bem discreto quando o assunto é a gestação.

Porém, Jade não perde a oportunidade de exibir a barriguinha. Nesta sexta-feira, 30, a famosa compartilhou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece na frente do espelho.

Na imagem, Jade surgiu com um colete cropped e uma calça, o que evidenciou ainda mais a barriguinha saliente. O cantor e a influenciadora chegaram a terminr o noivado em 2020 após 12 anos de relacionamento.

No ano seguinte, Luan começou a namorar Izabela Cunha, de quem também chegou a ficar noivo, mas os dois terminaram em maio do ano passado. O cantor reatou com Jade em fevereiro deste ano.

Sexo do bebê

A influenciadora digital Jade Magalhães e o cantor Luan Santana já sabem se estão na expectativa de uma menina ou de um menino! Após se apresentar na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, o sertanejo conversou com o jornalista Leo Dias e contou que já sabe o sexo de seu primeiro filho com a namorada.

"Estou feliz, é um momento muito diferente, demora um pouquinho para a ficha cair [que vai ser pai], mas é bom demais. Já estou gostando sem ter visto. A gente sempre sente uma vibração, pergunta as experiências da galera… Estou muito ansioso”, disse ele.

Ao ser questionado sobre o sexo do neném, Luan respondeu que já sabe. “Já sei o sexo! Não vou falar agora, a Jade que manda, vou perguntar para ela. Você acha que é o que?”, reagiu. Ao ouvir do jornalista que pode ser um menino, o cantor deu um sorriso.

Nas redes sociais, Luan Santana anunciou a gravidez de Jade Magalhães ao compartilhar fotos da namorada grávida. Recentemente, ele usou seu perfil para refletir sobre a paternidade. “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Está sendo um prazer dividir minha história com vocês”, disse o cantor.

“Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor para vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai. Que doidera”, completou o sertanejo, que agradeceu o carinho dos fãs.