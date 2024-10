A cantora Iza chamou a atenção de seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida

A cantora Iza chamou a atenção de seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 01, ao compartilhar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida. A artista espera o nascimento de uma menina, que se chamará Nala e é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

No feed de seu Instagram, Iza compartilhou fotos de um novo ensaio em que deixa a barriga à mostra. "Na contagem regressiva. Últimos dias com ela aqui dentro", escreveu a cantora, que adicionou um emoji de coração.

E os fãs reagiram nos comentários: "Que Nala chegue com muita saúde e herde toda a beleza de sua mãe!", disse uma. "Nala chegará com muita saúde! Regida por Vênus!!! Será linda e cheia de amor", comentou outra. "Vamos decretar feriado nacional o dia que Nala chegar!!!", brincou um terceiro.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Quando a filha de Iza vai nascer? Saiba a data prevista para o parto

Em uma recente participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, Iza contou que a data prevista para o seu parto é na segunda metade do mês de outubro. “Vamos ver que dia. Tá ali para 20 de outubro mais ou menos”, disse ela.

Vale lembrar que, caso Nala venha ao mundo até o dia 22 de outubro, ela será do signo de Libra. Caso ela resolva nascer depois disso, ela terá o signo de Escorpião.

Nos últimos dias, ela compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando os bastidores do show que fez no Palco Sunset do Rock in Rio. Após a apresentação, ela apareceu rebolando e foi recebida com aplausos e abraços de sua equipe. "A Nala tá em paz, né, que ela gosta de rebuliço. Espera eu sentar pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou sentar, ela vai falar: 'Qual foi, qual foi?'", brincou. Veja o vídeo!