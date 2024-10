Isabelle Drummond relembra bullying na infância e comenta sobre assédio

Isabelle Drummond abriu o jogo sobre episódios de bullying na infância e comentou sobre as dificuldades de ser mulher na nossa sociedade

Atualmente, Isabelle Drummond está em cartaz em São Paulo com a peça Tina - Respeito, em que ela interpreta a protagonista Tina, uma jornalista que fala de temas como violência contra a mulher e machismo.

A atriz deu uma entrevista ao GShow e comentou que já sofreu bullying e sofreu situações de assédio. “Foram vários os episódios... Na peça, a Tina tem uma proposta de carreira através da exploração sexual. Nunca passei por uma situação dessas, mas sim por outros tipos de assédio. Desde a escola, com o bullying, o de ser uma atriz famosa e até da implicância dos meninos comigo. Às vezes, as coisas parecem pequenas, mas não são. Nós sempre temos que nos proteger na rua, no carro com o motorista de aplicativo", disse ela.

Para dar vida à personagem, Isabelle conversou com outras mulheres. "Tiveram coisas que eu não vivi, mas pessoas próximas sim. Tive relatos de mulheres amigas que se abriram e foram fonte de inspiração para mim. Então, nos palcos, tem uma mistura das minhas experiências com a de outras pessoas. Isso tudo fez a construção da Tina".

A famosa ainda afirmou que é muito importante dar voz à essas questões. “O meu papel como artista é dar voz a esse tipo de causa, que já enfrentei. Trabalhei desde cedo e sei o que é ser mulher desde criança. Por isso, é necessário saber que existem várias situações [de preconceito]. Seja na forma de falar com uma mulher diferente em uma reunião, não se direcionar a uma mulher, se tiver um homem por perto, entre outras. Já passei por todas essas coisas e vou continuar passando, independente das nossas conquistas e posições. A gente sempre vai ter que se defender de alguma maneira e acho que falar sobre o assunto é a maneira certa", disse.

O último trabalho da atriz na TV foi como a Manuzita de Verão 90, novela exibida em 2019 pela Rede Globo, mas ela não descartar voltar à TV. "Na verdade, quando acabou a novela, entramos em tempos de pandemia - que quando acabou eu estava produzindo outras coisas. Mas continuo amando novelas, pretendo continuar a fazer novelas. As pessoas estavam acostumados a estarem me vendo sempre nas novelas. Foi só um intervalo e a gente no Brasil sempre vai fazer novela. É a nossa cultura, o povo brasileiro cresceu, aprendeu a gostar de novelas. Então, é só me chamar que eu vou", concluiu.

Luto

Recentemente, Isabelle Drummond usou as redes sociais para prestar homenagens à avó paterna, Dirce Drummond, que faleceu no Rio de Janeiro. A eterna Emília compartilhou registros de sua infância no colo da avó e dando um beijo em suas bochechas.

"'As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas muito mais que lindas, essas ficarão'. Você gerou meu pai, que me plantou... E aqueles que eu gerar não te esquecerão. Te amo, amada vó Dirce", escreveu Isabelle nos Stories do Instagram.

A causa do falecimento da avó da artista não foi divulgada. Nascida em outubro de 1932, Dirce tinha 91 anos.

