Irmã do ex-BBB Davi esclarece polêmica de termômetro falso: 'Se expressar'

Irmã de Davi, Raquel Brito comentou a polêmica envolvendo o ex-BBB com termômetro falso e garantiu que não assessora sua carreira

Irmã de Davi Brito, a influenciadora Raquel Brito falou a respeito da última polêmica envolvendo o campeão do BBB 24, da Globo. Nos últimos dias, o ex-brother ficou entre os assuntos mais comentados da web após publicar uma 'imagem falsa' de um termômetro, disponível em um banco na internet, em suas redes sociais.

Em entrevista ao jornalista Chico Barney, do site Splash UOL, Raquel explicou que o irmão ainda está se acostumando com o universo da internet, algo que ele não tinha muita proximidade antes do reality show.

"Ele sabe se expressar em palavras, mas quando está doente, ele tem um defeito: não gosta que o vejam", disse Raquel, se referindo ao fato de Davi ter desmarcado o encontro com a então affair, Tamires Assis. "Ele se sente mal porque não pode dar a recepção que quem está com ele merece", completou ela.

Em seguida, Raquel Brito ressaltou que após Davi informar aos seguidores que não estava bem, a família o acompanhou até o médico para a realização de exames. "Ele estava com febre e não sabia como dizer na internet, então ele pegou um termômetro e postou com o grau certinho que ele estava. Foi uma forma de se expressar", declarou.

Ao longo do bate-papo, a jovem também deixou claro que não é assessora do ex-BBB. De acordo com Raquel, sua ajuda na carreira do irmão foi apenas durante o período em que ele ficou no confinamento. Com o fim do programa, Davi recorreu a uma equipe profissional da área.

"As únicas pessoas que estão na minha equipe são minha mãe e minha irmã. Fora isso, não tenho paciência para assessorar ninguém, não. Sou só irmã", garantiu a influenciadora digital.

Davi compartilha reflexão em meio à onda de críticas

Campeão do BBB 24, Davi Brito retornou às redes sociais após passar um tempo 'offline' e decidiu compartilhar com os seguidores uma breve reflexão sobre ataques. Nos últimos dias, o ex-brother se viu envolvido em novas polêmicas em torno de sua vida pessoal e profissional.

Para quem não acompanhou, o nome de Davi ficou entre os assuntos mais comentados da web logo após ele cancelar o encontro com sua então affair, Tamires Assis. Na ocasião, o jovem publicou a foto de um termômetro alegando febre. Internautas, no entanto, descobriram que a imagem foi retirada de um banco da internet.

Agora, já ativo no Instagram novamente, Davi Brito fez questão de marcar sua volta com uma reflexão. No último domingo, 21, em seus stories, o ex-brother publicou um vídeo fazendo analogia à perseguição que as águias sofrem de corvos; confira detalhes!