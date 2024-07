Internautas alertam Maya Massafera sobre uso de bolsa de grife falsa

Após ostentar a rara "bolsa Birkin", da Hermès, Maya Massafera levantou discussões sobre a possível compra de um item falsificado

Maya Massaferaostentou um item de moda luxuoso que adquiriu recentemente, uma bolsa Birkin, da grife Hermès, que é considerado um dos itens mais raros da moda em decorrência da produção minuciosa. No entanto, o vídeo da influencer foi republicado pelo The Fake Birkin Slayer, uma página que expões celebridades usando falsificações da marca.

Após o ocorrido, internautas a alertaram sobre a possibilidade de ter adquirido uma réplica em seu perfil: "A bolsa pode até ser Hermès, mas a sacola é da 25 de Março...", disparou um usuário do Instagram. "Isso é uma bolsa falsa", apontou o outro.

Nos stories da Fake Birkin, o administrador da página republicou o vídeo em que Maya personalizava sua "Birkin" com algumas pelúcias e acessórios fofos, e legendou o post com um emoji de olhos atentos.

Outras personalidades como Flávia Pavanelli já foram acusadas de usar birkins falsa. Na ocasião, a influenciadora se defendeu: "Estão achando muito esquisito essa ideia de ganhar dinheiro e conquistar as coisas", ironizou ela na ocasião.

O que torna a bolsa Birkin, da Hermès, tão popular?

O modelo foi criado pela marca em 1984, inspirado por Jane Birkin (1946-2023). A ideia era lançar uma peça exclusiva e cobiçada entre os amantes da moda, o que surtiu efeito pois ainda é popular mesmo depois de 40 anos do lançamento.

O modelo mais simples chega a custar R$ 30 mil e o mais exclusivo R$ 2 milhões. No ano passado, Kim Kardashian foi vista em um passeio usando o modelo raro, que é feito com couro de crocodilo. As versçies mais simples são feitas com pele de animais como avestruzes.

Além do material, a confecção também chama a atenção, já que é um trabalho totalmente manual. A produção de uma única Birkin leva cerca de 18 horas e é feita por um único artista, que é considerado um dos melhores da França. No ano, é estimada a confecção de somente 70 mil peças.