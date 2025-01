Igor Cosso faz planos para se casar com seu noivo. Saiba quem é o eleito!

Intérprete do Gael na novela Mania de Você, da Globo, Igor Cosso está noivo e já faz planos para se casar. Conheça o noivo dele

Intérprete do personagem Gael na novela Mania de Você, da Globo, o ator Igor Cosso vive uma ótima fase em seu lado romântico. Ele está noivo e planeja se casar em breve.

Igor está noivo do advogado e dançarino Heron Leal. O noivado aconteceu em 2024 durante uma viagem do casal para as Ilhas Maldivas. Agora, os dois já vivem juntos e querem oficializar a união em 2026.

"Estamos juntos há cinco anos e morando juntos há dois. Durante essa viagem muito especial, quisemos celebrar o amor e nosso encontro. Vamos nos casar em 2026, mas ainda não temos uma data exata para a cerimônia. Esse ano, a irmã do Heron já vai se casar. Estamos organizando tudo com calma", disse ele ao Jornal Extra.

Veja fotos dos dois juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Cosso (@igorcosso)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Cosso (@igorcosso)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Cosso (@igorcosso)

Viagem romântica

Há pouco tempo, o ator Igor Cosso, que participou de novelas da Globo como Salve-se Quem Puder, Amor Eterno Amor, e Malhação, publicou um vídeo em que aparece correndo ao lado do amado. O casal apresenta os arredores do local, pulam na cama e depois na piscina e no mar. "Finalmente, Maldivas", escreveram os dois na publicação compartilhada.

O último papel de Igor Cosso na Globo foi na novela Salve-se Quem Puder, em 2020. No mesmo ano, ele se assumiu gay, no Dia do Orgulho LGBTQIAP+. Na oportunidade, assumiu o namoro com Heron, que foi professor de Claudia Raia no quadro Super Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Igor Cosso (@igorcosso)

Leia também: Igor Cosso mostra vídeo do pedido de casamento para Heron Leal: "Foi assim"