Hugh Jackman ganha filtro de barro durante passagem no Brasil

Quase um brasileiro! O ator Hugh Jackman mostrou o filtro de barro que ganhou de presente durante passagem pelo Rio de Janeiro

O ator australiano Hugh Jackman já retornou para casa, mas levou um pedaço do Brasil na bagagem! O artista, que estava no país nos últimos dias para divulgar o novo longa 'Deadpool & Wolverine', da Marvel, revelou ao público nesta quinta-feira, 18, que foi presenteado com um item 'bastante brasileiro'.

Através de seu Instagram oficial, o artista compartilhou a foto de um filtro de barro, recebido durante sua passagem pelo Rio de Janeiro. Jackman recebeu o presente da influenciadora Samanta Alves, responsável por cobrir o evento de divulgação do filme, na última segunda-feira, 15, em solo carioca.

Momentos após ele mostrar a imagem do filtro, o perfil oficial da Marvel Brasil revelou que, em breve, mostrará um vídeo com todos os presentes recebidos pelos atores. Além de Hugh Jackman, Emma Corrigan, Ryan Reynolds e Shawn Levyvito também participaram da pré-estreia do longa-metragem no Brasil.

Hugh Jackman ganha filtro de barro - Reprodução / Instagram

Jackman, inclusive, não escondeu o encanto com o Brasil durante sua passagem pelo Rio. Antes de retornar para casa, o ator abriu o álbum de fotos na 'Cidade Maravilhosa' e destacou o quanto achou o local bonito.

"Não tenho palavras para expressar o quanto eu amo essas pessoas. Nada menos que em um dos locais mais bonitos de toda a Terra. Obrigado, Rio", agradeceu o astro. Nos comentários da postagem, diversos fãs brasileiros foram à loucura: "Nós te amamos", escreveu Tatá Werneck. "Espero que tenha gostado do nosso Brasil, te amo", comentou uma outra internauta. "Muito legal ver vocês aqui!!", disse um terceiro.

Vale lembrar que 'Deadpool & Wolverine' chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 25 de julho. No novo longa da Marvel, Hugh Jackman e Ryan Reynolds voltam a encarnar os icônicos super-heróis. Wade Wilson aposentou seu uniforme vermelho e tenta viver uma apática vida de classe média, quando os seus dias são interrompidos por uma grave ameaça ao planeta. Deadpool, então, tem de convencer um ainda mais relutante Wolverine a expor suas garras e juntar-se a ele para derrotar seus inimigos.

Ryan Reynolds joga bola no Maracanã

Na segunda-feira, 15, foi a vez de Ryan Reynolds compartilhar os cliques da cidade maravilhosa. Nas redes sociais, ele mostrou que está animado com a visita ao Rio de Janeiro e compartilhou um detalhe da rotina para manter a forma de herói: mesmo em viagem para divulgar o filme, os treinos não param.

"Acompanhar os brasileiros na academia não é fácil", escreveu o astro, que também posou em uma selfie na varanda do hotel em que está hospedado, na zona sul do Rio. O elenco do novo filme da Marvel também teve a oportunidade de conhecer o Maracanã e jogar uma bola ao lado de David Luiz e Pedro, jogadores do Flamengo, estiveram no gramado para receber os atores e o diretor; confira os detalhes!