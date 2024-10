Giovanna Ewbank faz reflexão importante sobre passagem do tempo

Giovanna Ewbank usou as suas redes sociais para fazer uma importante reflexão sobre a passagem do tempo e a importância da natureza em sua vida

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Neste domingo, 6, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece curtindo um momento em meio à natureza. Na legenda, a famosa fez uma importante reflexão sobre a passagem do tempo e como muitas vezes nos deixamos engolir por ele.

"E está tudo bem! Quantas vezes você já se perdeu de você mesmo? Nos últimos meses eu tenho me resgatado o tempo todo. Tenho cuidado de mim com muita calma e muito amor. Se tem algo que gosto de fazer, é ir para o meio do mato com minha família para nos conectar, um ao outro, e eu comigo mesma. São momentos únicos, especiais, que ficam registrados na memória e de extrema importância. Minha família é o meu bem maior, mas é preciso me perceber sozinha também", começou ela.

Em seguida, Giovanna agradeceu pelos momentos em família. "Colocar o pé na terra me conecta, a água da cachoeira me conecta, o barulho do vento nas plantas me conecta…é preciso estar disponível e atenta para que o mundo não nos leve, leve nossa essência e deixe só o corpo. É difícil, tudo muito rápido, para ontem, quando percebemos não sabemos nem o gosto da comida que comemos, muitas vezes me deixei levar, entrei no ritmo frenético, crises de ansiedade…mas quando volto ao meu centro nada mais me desconecta! E minha família faz parte disso. Todos os dias quando acordo ou chego em casa do trabalho, eu sei o porquê estou aqui, para onde quero ir e quem sou. Calma. Respira. Agradeça. O que é de fato importante para você? Obrigada aos meus amores, minha família, meus filhos e meu marido por darem tanto sentido a minha vida! Amo vocês", finalizou.

O último trabalho de Giovanna Ewbank foi como a Juno em A Magia de Aruna, série disponível no Disney+.

Surpresa

O aniversário de Giovanna Ewbank foi recentemente e a famosa ganhou uma surpresa especial de amigos e familiares. Para receber o presente preparado pelas pessoas mais próximas, a ruiva foi vendada por Bruno Gagliasso e colocada em um carro.

Com medo do que estava por vir, a apresentadora foi enganada ao pararem um local na estrada sem nada e após um tempo de viagem, ela descobriu o que estavam aprontando. Giovanna Ewbank então tirou a venda dos olhos e viu que várias pessoas a estavam esperando no rancho da família.

Na propriedade em Membeca, Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro, a artista ganhou uma festa surpresa. A celebração intimista contou com as pessoas queridas e ela mostrou que começou a comemoração com uma garrafa de champanhe. À noite continuou a farra ao ar livre.

"Teve uma surpresa mesmo", disse ela ao compartilhar o vídeo sendo enganada e depois surpreendida com a reunião com as pessoas queridas no local.