Giovanna Ewbank divide momento carinhoso com o filho caçula, Zyan: 'O dia todo juntinhos'

Mãe de três, Giovanna Ewbank dividiu um momento fofo com o filho caçula, Zyan, que passou o dia todo junto da atriz por causa de um resfriado

Giovanna Ewbank dividiu com seguidores um momento fofo com o filho mais novo, Zyan, nesta quinta-feira (29). A atriz contou que o menino demandou mais atenção no dia de hoje por causa de um resfriado e, por isso, ela se dispôs a ficar junto dele, desenvolvendo algumas atividades que o distraíssem dos sintomas da doença.

"Meu monstrinho ficou resfriadinho essa semana e nós aproveitamos pra ficar o dia todo juntinhos, assistindo filme, lendo livros, desenhando… Que delícia poder tirar um dia todo, no meio da semana e esquecer dos problemas, compromissos, e poder me dedicar única e exclusivamente ao que é mais importante nessa vida, meus filhos e minha família! Da pra ver que Baby Z amou nossa bagunça, não é? Nem lembrou que estava resfriado", relatou a artista.

Entre um momento de brincadeira e outro, a atriz fez alguns cliques divertidos com o menino, que estava vestido com uma roupa fofa de monstrinho, o que fez com que fãs da mãe se derretessem por ele: "'Baby Z' tem uma energia contagiante, mesmo resfriadinho", escreveu uma usuária do Instagram. "O melhor momento das nossas vidas acontece quando estamos com os nossos filhos", refletiu uma seguidora de Giovanna. "O Zyan cresceu e está ainda mais lindo", elogiou o outro.

Além de Zyan, Giovanna é mãe de Titi e Bless, que foram adotados por ela e pelo marido entre os anos de 2016 e 2019, no Malawi. As crianças são fruto da união da atriz com Bruno Gagliasso.

Famosos celebram vitória da família Ewbank-Gagliasso em caso de racismo

Recentemente, Giovanna e Bruno dividiram com seguidores que a socialite Day McCarthy foi condenada a oito anos de nove meses de prisão por um caso de racismo contra a filha mais velha deles, Titi, no ano de 2017. Na ocasião, alguns famosos celebraram o momento e advertiram sobre a necessidade de mais punições como a de McCarthy para quem cometer racismo no Brasil.

"Essa á primeira vez que, em reposta ao racismo, o Brasil condena uma pessoa a prisão em regime fechado. Sim, estamos em 2024 e essa ainda é a primeira vez. Apesar de tardio, é histórico. O direito criminal diz que pouco pode ser feito pela reversão da pena, no máximo sua redução. E assim esperamos e seguiremos confiantes na justiça, pois há anos estamos lutando por entendermos que esta vitória não é nossa, mas da nossa filha, coletiva e de toda uma comunidade", celebrou o casal na ocasião.