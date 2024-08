Gardênia Cavalcanti reforça luta pelo meio ambiente: 'Uma causa que mexe com o meu coração'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Gardênia Cavalcanti menciona importância da preservação ao meio ambiente

Na noite da última terça-feira, 13, Gardênia Cavalcanti marcou presença do evento Jaguar Parede 2024, no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora reforça importância da luta pela preservação do meio ambiente e declara: "Uma causa que mexe com o meu coração".

Gardênia Cavalcanti é madrinha de uma das onças, a Darueira - guardiã da sabedoria, pintada pela artista plástica, Eduarda de Aquino. Durante o leilão, a apresentadora do programa Vem com a Gente, da Band Rio, arrematou duas onças, uma a onça negra por 13 mil reais e a onça que apadrinhou, por 12 mil reais.

“Mais uma causa que mexe com o meu coração e um momento especial como hoje, para minha memória. Precisamos cuidar do nosso ambiente, fauna, flora. Estar aqui como madrinha de uma onça, ajudando a leiloar as onças do Cristo para nossas ações sociais e ainda pensar que teremos a possibilidade acabar com às ameaças de extinção desse bicho fenomenal, que é a onça", declara.

Sempre envolvida com causas sociais, a apresentadora reforça que é necessário ter consciência e preocupação com a Fauna e Flora brasileira e ajudar em sua preservação. Gardênia também brinca com as duas onças que arrematou no leilão.

"Além de ser madrinha de uma e fazer parte deste momento eu ainda arrematei uma outra. São duas maravilhosas e vou poder levar para meus dias com mensagens lindas e artistas maravilhoso. Agora e sou amiga da onça.”, finaliza Gardênia Cavalcanti.

