Gabriel Jesus e Raiane Lima anunciam que estão à espera do segundo filho

A família cresceu! O jogador Gabriel Jesus e a esposa Raiane Lima anunciaram nas redes sociais que estão à espera do segundo filho

Nesta segunda-feira, 16, Gabriel Jesus e a esposa Raiane Lima fizeram um post conjunto nas redes sociais e contaram uma super novidade aos fãs: Eles estão à espera do segundo filho.

Na publicação, feita no Instagram, é possível ver três imagens. Primeiro do casal com a primogênita Helena, de dois anos, mostrando o teste de gravidez positivo. Depois, a pequena surgiu beijando a barriga da mamãe. E por último, teve a foto de uma roupinha de bebê com o teste de gravidez.

"Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira benção. Salmos 127:3. Agradecemos a Deus por mais uma benção nas nossas vidas", escreveram eles na legenda do post.

Atualmente, o atacante defende o Arsenal e vive com a família na Inglaterra.

Festa luxuosa

Helena, filha de Gabriel Jesus e Raiane Lima, completou seu primeiro ano de vida no último ano e ganhou uma festa dos papais para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol Arsenal compartilhou uma foto em aparece ao lado de sua mãe, dona Vera Lúcia, da amada e da aniversariante, que usa um lindo vestido branco.

O atleta ainda mostrou alguns detalhes da festa, decorada com tons rosa, roxo e flores, além de um bolo rosa e dourado, com uma tiara de princesa no topo. "Celebrando o primeiro aninho da Helena. Nós te amamos", se derreteu o papai coruja na legenda da publicação.

Raiane também fez questão de celebrar o primeiro ano de vida da filha. Em sua rede sociais ela publicou um vídeo com vários momentos especiais da menina e se declarou: "24.05.2022 nunca será esquecido, pois nasceu nossa princesa tão esperada e desejada. Você é luz nas nossas vidas, tão sorridente, alegre e que nos faz tão bem. Todos os dias são especiais ao seu lado, meu amor! Hoje está completando um ano de vida, que Papai do céu te abençoe", disse a influenciadora digital.

